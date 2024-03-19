"Філігранна" робота: у Маріуполі росіяни зіпсували дорогу під час "ремонту" (відео)

Окупанти не принесли маріупольцям нічого, крім бідності й смертей.
Усі розповіді РФ про "відновлення й ремонт" у Маріуполі – суцільна брехня задля відмивання коштів. Зокрема, жителі Лівобережного району скаржаться на те, що росіяни зруйнували дорогу, яку лише нещодавно зробили.
Про це пише Маріупольська міська рада.
"Лівий берег, 52 училище. Виклали дорогу фемкою, щоб діти ходили не по бруду, зіпсували дорогу тракторами та кранами", – пишуть у Мережі обурені жителі.
Щобільше, "фахівці" з Росії організували навколо будинків справжнє сміттєзвалище. Тепер люди думають, що прибирати усе це їм доведеться самостійно.
"На скарги жодної відповіді від псевдоадміністрації міста жителі не отримали", – додали у міськраді.
Раніше Андрющенко розповів, як проходять вибори у Маріуполі.
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