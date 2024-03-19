"Філігранна" робота: у Маріуполі росіяни зіпсували дорогу під час "ремонту" (відео)

Окупанти не принесли маріупольцям нічого, крім бідності й смертей.

Усі розповіді РФ про "відновлення й ремонт" у Маріуполі – суцільна брехня задля відмивання коштів. Зокрема, жителі Лівобережного району скаржаться на те, що росіяни зруйнували дорогу, яку лише нещодавно зробили.

Про це пише Маріупольська міська рада.

У Маріуполі росіяни зіпсували дорогу в ході "ремонту"

"Лівий берег, 52 училище. Виклали дорогу фемкою, щоб діти ходили не по бруду, зіпсували дорогу тракторами та кранами", – пишуть у Мережі обурені жителі.

Щобільше, "фахівці" з Росії організували навколо будинків справжнє сміттєзвалище. Тепер люди думають, що прибирати усе це їм доведеться самостійно.

"На скарги жодної відповіді від псевдоадміністрації міста жителі не отримали", – додали у міськраді.

Раніше Андрющенко розповів, як проходять вибори у Маріуполі.

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