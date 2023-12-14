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Філігранна робота: українські бійці знищили російського окупанта на Донеччині (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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557
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Філігранна робота: українські бійці знищили російського окупанта на Донеччині (відео)

ЗСУ на фронті / Фото: Getty Images

Ворог досі не зрозумів, що на території України зберегти своє жалюгідне життя йому не вдасться.

У ЗСУ показали потужну роботу дроном-камікадзе по живій силі противника. Бій відбувався на околицях Мар'їнки, що на Донеччині. 

Українські бійці філігранно знищили окупанта на Донеччині

Українські бійці філігранно знищили окупанта на Донеччині

Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Деталі

Завдання виконали оператор з позивним "Айвенго" та його побратими з підрозділу "Гаруда" 46-ї аеромобільної бригади. Як наслідок, армія РФ втратила ще одного солдата.

Раніше Сили оборони ліквідували окупантів, які намагалися просунутися на Авдіївському напрямі. По них відпрацювали українські снайпери.

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Дата публікації
Перегляди
557
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