Філігранна робота: українські бійці знищили російського окупанта на Донеччині (відео)

Ворог досі не зрозумів, що на території України зберегти своє жалюгідне життя йому не вдасться.

У ЗСУ показали потужну роботу дроном-камікадзе по живій силі противника. Бій відбувався на околицях Мар'їнки, що на Донеччині.

Українські бійці філігранно знищили окупанта на Донеччині

Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Деталі

Завдання виконали оператор з позивним "Айвенго" та його побратими з підрозділу "Гаруда" 46-ї аеромобільної бригади. Як наслідок, армія РФ втратила ще одного солдата.

Раніше Сили оборони ліквідували окупантів, які намагалися просунутися на Авдіївському напрямі. По них відпрацювали українські снайпери.

Читайте також: