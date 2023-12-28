Філія російського “Хімпрому” та героїн під виглядом фініків: в СБУ розповіли про затримання наркоторговців (відео)

У зловмисників вилучено оптові партії наркотиків на суму майже 2 млрд гривень.

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ нейтралізувала понад 60 організованих угруповань, які, зокрема, займалися контрабандою важких наркотиків до Євросоюзу через Україну. Серед них — російський наркосиндикат “Хімпром”, лідери якого переховуються в Мексиці.

Про це в четвер, 28 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Загалом в результаті багатоетапних реалізацій Служби безпеки за цей час:

затримано і повідомлено про підозру 89 наркоділкам;

34 організатори та активні учасники наркоугруповань отримали реальні терміни тюремного ув’язнення.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки, вдалося запобігти створенню транскордонних каналів постачання заборонених речовин до ЄС.

У зловмисників вилучено оптові партії наркотиків на суму майже 2 млрд гривень.

Російський наркосиндикат завербував двох експоліцейських

Низку важливих спецоперацій СБУ провела щодо учасників російської злочинної організації "Хімпром". За координації спецслужб РФ цей наркосиндикат ще від 2014 року намагається розгорнути свою діяльність в Україні.

Злочинна організація характеризується чіткою ієрархічною структурою та безумовним виконанням вказівок своїх керівників, які переховуються від правосуддя у Мексиці.

Розгалужена мережа учасників "Хімпрому" по всьому світу нараховує майже 1 тисячу осіб, які щомісяця забезпечують нелегальні прибутки наркокартелю у розмірі понад 2 млн доларів США.

У серпні 2023 року в Київській та Сумській областях СБУ знешкодила "філію" "Хімпрому". Серед затриманих – двоє експосадовців підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю, які входили до складу російського наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території обох регіонів дві потужні нарколабораторії, які забезпечували промислове виробництво заборонених речовин для продажу в Україні та ЄС.

Під час обшуків у зловмисників вилучено 23 тонни прекурсорів (речовин для виготовлення наркотиків) і майже 150 кг готових психотропів.

З Ірану замість фініків привезли героїн

У жовтні 2023 року СБУ спільно з правоохоронними органами Румунії ліквідувала контрабандний наркотрафік з Ірану до європейських країн.

У результаті комплексних заходів в Одесі затримано учасників міжнародного угруповання, які намагались переправити до Євросоюзу майже 200 кг іранського героїну під виглядом експорту фініків.

Прекурсори під виглядом будівельних сумішей

Наприкінці серпня 2023 року СБУ затримала чотирьох наркоділків, які завезли із Східної Азії в Україну 2 тонни заборонених речовин.

Це були прекурсори для виробництва особливо небезпечних психотропів – PVP та мефедрону, які зловмисники перевозили під виглядом будівельних сумішей. За наявними даними, у подальшому фігуранти планували переправити "товар" до ЄС для продажу через власних наркодилерів.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до міжнародного наркобізнесу, і їх притягнення до відповідальності.

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