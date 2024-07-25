Фільм про енергетиків Донбасу отримав нагороду від Київстар ТБ в рамках 15-го ОМКФ

Під час церемонії закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю платформа кіно та телебачення Київстар ТБ вручила переможцю конкурсу Work in Progress грошовий приз у розмірі 50 000 грн. Нагороду отримав режисер та продюсер Антон Штука за фільм «Останній Прометей Донбасу».

У суботу, 20 липня, у Києві в КВЦ «Парковий» відбулася урочиста церемонія закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю. На ній журі відзначило переможців національного та міжнародного конкурсу, а також переможців Work in Progress – конкурсу, роботи учасників якого знаходяться на фінальній стадії зйомок або перебувають на етапі пост-продакшену.

Одним із його переможців став документальний фільм «Останній Прометей Донбасу» від українського режисера та продюсера Антона Штуки. Він отримав приз від Київстар ТБ у розмірі 50 000 грн. Нагороду вручила Марина Каплун, Керівник відділу контенту Київстар ТБ, яка цьогоріч була в журі конкурсу, а сама платформа стала інформаційним партнером ОМКФ.

«Ми всіляко підтримуємо молодих творців і бачимо майбутнє українського кінематографу величним, щоб увесь світ пишався нами. Антон Штука створив потужну непересічну роботу, не побоявшись пройти через дуже складні умови», — прокоментувала Марина Каплун.

Своєю чергою Антон Штука зауважив, що його фільм – про справжніх воїнів світла – працівників Курахівської ТЕС, що на Донеччині.

«Ми кожен день на собі відчуваємо відключення електроенергії. А стрічка – якраз про працівників електростанції, які щодня знаходяться під обстрілами, але все одно продовжують працювати – нести людям світло. Мені здається, що цей проєкт дуже актуальний, тому я радий, що його відзначили», – розповів режисер та продюсер стрічки Антон Штука.

Окрім цього, Марина Каплун зауважила, що Київстар ТБ системно підтримує українських кінематографістів, саме тому починає роботу над створенням власного original контенту.

«Ми вже почали роботу над створенням ориджиналсів, тобто нашого оригінального контенту. Це будуть художні проєкти. Детальніше зможемо розповісти згодом», – анонсувала Марина Каплун.

Нагадаємо, 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходив з 12 по 20 липня в Києві. Його головним медіапартнером стала 1+1 media.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 410 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі «Кіно для ТБ».