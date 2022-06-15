Фільмував на телефон блокпости: хмельничанина перевіряють на причетність до співпраці з ворогом

Фільмував на телефон блокпости: хмельничанина перевіряють на причетність до співпраці з ворогом

На одному з блокпостів Вінницької області затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з окупантами країни-агресорки Росії.

На блокпосту у Жмеринці зупинили 27-річного хмельничанина. Чоловік розвозив хліб. На лобовому склі автівки поліцейські помітили тримач для телефону та мобільний телефон в ньому.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Правоохоронці оглянули смартфон чоловіка. Виявилося, що він був увімкненим і в режимі реального часу записує все, що відбувається. Крім того, у ґаджеті правоохоронці знайшли файли, на яких зображено об'єкти залізничної інфраструктури, переміщення військової техніки та блокпости району.

Поліцейські з’ясували, що мешканець Хмельниької області працює водієм в одному з товариств, яка спеціалізується на виготовленні та доставлянні хлібобулочних виробів. Товари він перевозив Mercedes Sprinter.

Чоловіка затримали та передали спецслужбам. Наразі проводиться перевірка щодо його причетності до співпраці з ворогом.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру міському голові Святогірська, який співпрацював з окупантами та займався пропагандою наративів РФ. Чоловік висловлював вдячність військовослужбовцям РФ, які захопили мирне місто.

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