Фінал акції «Будинок Мрії» від «АТБ»: хто отримав 3 мільйони гривень на купівлю нового житла

Ось і минули два місяці, протягом яких тривала захоплива програма лояльності від «АТБ» «Будинок Мрії». Амбіційний проєкт мав на меті не тільки знизити рівень спричиненого війною стресу в суспільстві, а й надати гарну можливість отримати цінні призи та навіть купити новий комфортний будиночок.

Протягом дев'яти тижнів було проведено вісім розіграшів серед покупців по всій країні, визначено більш як два десятки щотижневих переможців, які отримали цінні призи (кухонні комбайни, кавомашини, роботи-пилососи, фени, грилі, праски та кухонні машини). Проте найочікуванішим розіграшем серед мільйонів учасників нової гейміфікованої програми лояльності від «АТБ» був фінальний, адже вирішувалася доля головного призу — трьох мільйонів гривень на купівлю будинку мрії.

Переможницею стала Антоніна Герасименко із Броварів, яка вже багато років поспіль є постійною клієнткою мережі «АТБ» і щодня приходить за продуктами для родини саме в магазини лідера вітчизняного ритейлу. Вона дала згоду на оприлюднення інформації про себе, хоча у воєнний час мабуть її історія дуже схожа на мільйони інших українських життів: ця родина втратила житло ще на самому початку війни та досі чекає на відшкодування. Чоловік пані Антоніни з 2022 року зі зброєю в руках боронить Україну. Цікаво, що увагу на нову акцію «Будинок Мрії» в «АТБ» звернув син переможниці Тимофій. Він, як наразі кожна українська дитина, дуже мріє про нашу перемогу та спокійне життя у власній затишній оселі. Саме на його прохання мати й почала збирати акційні картки, завантажила у смартфон відповідний застосунок, розпочала віртуальні змагання та врешті перемогла!

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення «АТБ» розгорнула цілу лінійку акційних пропозицій та ініціювала десятки благодійних проєктів, покликаних полегшити життя громадян, підтримати українських військових і медичні заклади країни тощо. Загальна сума благодійної допомоги від корпорації «АТБ» протягом війни вже наблизилася до позначки 2 млрд грн.