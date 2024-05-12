Фінал "Євробачення-2024" та окупація українських населених пунктів на Харківщині: головні новини ночі 12 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- "Євробачення-2024": перемогу в конкурсі здобула Швейцарія Читати далі –>
- "Євробачення-2024": хто з країн поставив найвищі бали Україні та alyona alyona і Jerry Heil у фіналі Читати далі –>
- Ворог продовжує активізацію на кордоні Харківщини - Deep State Читати далі –>
- Deep State: ворог просунувся в Красногорівці та окупував шість населених пунктів Читати далі –>
- Зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці - Deep State Читати далі –>
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