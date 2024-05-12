Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фінал "Євробачення-2024" та окупація українських населених пунктів на Харківщині: головні новини ночі 12 травня 2024 року

Фінал "Євробачення-2024" та окупація українських населених пунктів на Харківщині: головні новини ночі 12 травня 2024 року

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • "Євробачення-2024": перемогу в конкурсі здобула Швейцарія Читати далі –>
  • "Євробачення-2024": хто з країн поставив найвищі бали Україні та alyona alyona і Jerry Heil у фіналі Читати далі –>
  • Ворог продовжує активізацію на кордоні Харківщини - Deep State Читати далі –>
  • Deep State: ворог просунувся в Красногорівці та окупував шість населених пунктів Читати далі –>
  • Зафіксовано масове скупчення окупантів поблизу Стариці - Deep State Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація