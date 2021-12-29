Фіналістка "Міс Україна" цинічно порушила правила дорожнього руху та похвалилась цим в Instagram: її покарали

Фіналістка "Міс Україна" цинічно порушила правила дорожнього руху та похвалилась цим в Instagram: її покарали

Дівчину патрульні оштрафували на 510 грн.

Учасниця фінального етапу конкурсу краси "Міс Україна-2021", модель Юлія Андрієнко похвалилась в Instagram, як в Харкові катається трамвайними коліями. Через це її уже оштрафували.

Відео дівчина опублікувала в Instagram, проте згодом видалила його.

Похвалилась порушенням дорожнього руху в соцмережах

На кадрах дівчина похизувалась, як вона цинічно порушує правила дорожнього руху.

"Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я буду нахабніти. І я не помилялася", - говорить на відео претендентка на "Міс Україна-2021".

Якою була реакція патрульної поліції

У патрульній поліції Харківської області відреагували на порушення правил дорожнього руху. Там повідомили, що через погоду в Харкові був ускладнений рух транспорту, проте більшість водіїв не порушували ПДР.

"Сьогодні в мережі інтернет поширилось відео, на якому видно, як водійка рухається трамвайними коліями, відокремленими від проїзної частини. Відео зі своїм правопорушенням вона сама похизувалась на своїй сторінці в соціальній мережі. Патрульні розшукали та опитали жінку. З правопорушенням вона була згодна. На громадянку інспектори склали адміністративну постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП", - повідомили у патрульні поліції Харківщини.

Дівчину патрульні оштрафували на 510 грн.

Патрульна поліція Харківської області

Що відомо про Юлію Андрієнко

На сторінці "Міс Україна" в Instagram йдеться, що що модель брала участь в конкурсі краси під номером 15. Їй 25 років, народилася дівчина в Харкові.

"Кандидатка в майстри спорту із художньої гімнастики, закінчила два економічних ВНЗ. Займається моделінгом та організацією зйомок. Нещодавно Юлія створила власний бренд головних уборів", - йдеться на сторінці конкурсу "Міс Україна".

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