"Фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС можна до кінця наступного тижня" - голова ЄК

"Фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС можна до кінця наступного тижня" - голова ЄК

Урсула фон дер Ляєн розповіла про підсумки переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Переговори голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом Володимиром Зеленським дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала на пресконференції у Києві, пише "Європейська правда".

"Сьогоднішні дискусії дозволять нам фіналізувати нашу оцінку до кінця наступного тижня. Шлях відомий, це шлях на основі заслуг. Це шлях, де я високо ціную надзвичайну рішучість українців у цьому процесі", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також підкреслила необхідність подальших кроків України для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

"В Україні війна. Тож ваш фокус і наша підтримка зосереджені на подоланні цієї жахливої війни. Але ми хочемо дивитися вперед. І з реконструкцією ми хочемо дивитися вперед щодо того, що потрібно зробити далі. Наприклад, ви зробили чимало для зміцнення верховенства права, але досі є реформи, які слід імплементувати, щоб, наприклад, побороти корупцію", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що від України очікують результатів.

Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ, залежить майбутнє європейського проєкту.

Надання статусу кандидата Україні лідери ЄС розглянуть на саміті 23-24 червня.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, щоб обговорити про статус кандидата України до членства в ЄС.

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