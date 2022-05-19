Фінальна стадія війни найскладніша і найкривавіша: Зеленський заявив, що не може кликати українців з-за кордону

Фінальна стадія війни найскладніша і найкривавіша: Зеленський заявив, що не може кликати українців з-за кордону

Президент в онлайн форматі поспілкувався з українськими студентами.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що поки не може закликати українців повертатися з-за кордону, адже фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою.

Про це глава держави сказав під час спілкування з українськими студентами.

"Я не можу сьогодні говрити "повертайтесь додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що фінальна стадія найскладніша і найкривавіша.

"Ми не можемо відмежуватися і сказати: "Все, війна закінчилась". Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети", - сказав президент.

Зеленський запевнив, що після завершення війни, Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

"Країну, а особливо інфраструктуру щодо безпеки ми будемо будувати на рівні Ізраїлю та інших провідних країн. З найкращими безпековими технологіями", - підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що нинішня війна в Україні є війною за незалежність держави і ціна усього цього – десятки тисяч життів.

Зеленський провів онлайн-зустріч з українськими студентами

Читайте також: