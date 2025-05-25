ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1055
Час на прочитання
2 хв

Фінальний етап обміну 1000 на 1000: до України повернули ще 303 військовополонених

Україна та Росія здійснили третій етап обміну в межах формату «1000 на 1000».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ще 303 українських героїв вдома

Ще 303 українських героїв вдома / © Getty Images

Сьогодні, 25 травня, відбувся третій обмін полоненими. Додому повернулися 303 військовополонених.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.

Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту», — уточнив президент.

Наші — вдома / © Володимир Зеленський

Наші — вдома / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, під час першого обміну до України повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

Під час другого сторони отримали по 307 людей — і це військові.

Серед них військові ЗСУ, зокрема з есантно-штурмових і безпілотних військ, а також Військово-морських сил, ТРО, а ще прикордонники і нацгвардійці.

Ці військові воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Деякі з них, повідомив Єрмак, перебували в полоні від 2022 року.

Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині.

Під час переговорів у Стамбулі телеканал CNN писав, що питання обміну начебто порушила турецька сторона, коли переговори почали заходити у глухий кут.

Розмови про переговори у Стамбулі почалися після того, як європейські лідери приїхали до Києва і закликали Росію до безумовного припинення вогню на 30 днів.

У відповідь на це Володимир Путін запросив Володимира Зеленського на прямі переговори в Стамбулі. Український президент пропозицію прийняв. Дональд Трамп теж заявив, що, можливо, буде.

Зрештою, ні Путін, ні Трамп не приїхали, а від Росії була делегації з особами середнього рівня політичного впливу.

16 травня українська і російська делегації зустрілися і вперше від 2022 року провели прямі переговори у Стамбулі. Розмова тривала близько двох годин.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie