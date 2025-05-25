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Фінальний етап обміну 1000 на 1000: до України повернули ще 303 військовополонених
Україна та Росія здійснили третій етап обміну в межах формату «1000 на 1000».
Сьогодні, 25 травня, відбувся третій обмін полоненими. Додому повернулися 303 військовополонених.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено.
Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту», — уточнив президент.
Нагадаємо, під час першого обміну до України повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.
Під час другого сторони отримали по 307 людей — і це військові.
Серед них військові ЗСУ, зокрема з есантно-штурмових і безпілотних військ, а також Військово-морських сил, ТРО, а ще прикордонники і нацгвардійці.
Ці військові воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Деякі з них, повідомив Єрмак, перебували в полоні від 2022 року.
Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині.
Під час переговорів у Стамбулі телеканал CNN писав, що питання обміну начебто порушила турецька сторона, коли переговори почали заходити у глухий кут.
Розмови про переговори у Стамбулі почалися після того, як європейські лідери приїхали до Києва і закликали Росію до безумовного припинення вогню на 30 днів.
У відповідь на це Володимир Путін запросив Володимира Зеленського на прямі переговори в Стамбулі. Український президент пропозицію прийняв. Дональд Трамп теж заявив, що, можливо, буде.
Зрештою, ні Путін, ні Трамп не приїхали, а від Росії була делегації з особами середнього рівня політичного впливу.
16 травня українська і російська делегації зустрілися і вперше від 2022 року провели прямі переговори у Стамбулі. Розмова тривала близько двох годин.