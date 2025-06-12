Фінансова безпека дитини: як допомогти школяру не потрапити в пастку – досвід КМDШ

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Фінансова грамотність українських дітей та роль школи в її формуванні стали темою чергового сюжету «Сніданок. Твоя школа». Цю тему розкрив засновник мережі приватних шкіл та садочків КМДШ Всесвіт Володимир Козленко. У матеріалі СЕО мережі Ліна Жигінас глибоше занурить нас у процес знайомства дітей з грошима.

Навіщо говорити з дітьми про гроші?

Фінансова грамотність – це не якесь вузькопрофільне знання, потрібне лише невеликій групі спеціалістів. Це базова інформація, необхідна всім та кожному, щоб почувати себе впевнено й стабільно. Гроші є частиною нашого життя і просто мовчати про них – недалекоглядно.

Здорове розуміння природи грошей вчить дитину:

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Бути незалежною .Заробляти і витрачати гроші, планувати бюджет і обґрунтовано ухвалювати рішення про витрати – це з нею на все життя. Тож чим раніше дитина зрозуміє базові правила, тим краще;

Бути відповідальною .Доступ до власного невеличкого бюджету вчить розуміти наслідки своїх рішень. Витратити все на солодощі чи відкласти на щось більше – це вибір;

Мислити критично.Реклама, платні опції в іграх – у дітей також багато спокус, куди можна витратити гроші. А підлітки ще й можуть стати жертвами шахраїв, які пропонують швидкий заробіток в соцмережах. Тому фінансова грамотність – це і про збереження грошей. І про безпеку.

Школа: реалістичні задачі, профільне навчання, занурення у професії

Гроші не існують в окремому вимірі, а нерозривно пов’язані з людською діяльністю. Тож у КМДШ фінансова грамотність вписана в саму логіку навчання – діти дізнаються про гроші, фінанси, економіку в контексті конкретних проєктів чи задач.

Проєктна діяльність та хвильові занурення . Ми прагнемо, щоб діти отримували всебічне уявлення про процеси та явища. Такі заняття є міждисциплінарними і дотичні до різних наук. Школярі можуть виготовляти, до прикладу, мило. Тут потрібні не тільки знання з хімії, а й розуміння бізнес-процесів, адже діти розраховують собівартість продукції, визначають роздрібну ціну товару, щоб отримати прибуток. Тобто на власному досвіді розуміють і що таке робота, і що таке гроші.

Знайомство зі світом професій. КМДШ максимально наближає освіту до вимог реального світу. Важливим компонентом тут є наше партнерство з успішними українськими бізнесами для стажування учнів. Так старшокласники зазирають «за вітрину» професії і перевіряють, чи підходить вона їм. Працюючи з реальними спеціалістами над реальними кейсами, діти також більше дізнаються і про роль грошей – заробітної плати для співробітника чи оборотного капіталу для компанії. До прикладу, нещодавно наші учні проходили стажування в Klitschko Foundation. Тут вони дізнались, як працює фандрайзинг та як плануються бюджети благодійних проєктів.

Фінанси як ймовірний вибір професії

У КМДШ ми пішли трохи далі простої фінансової грамотності – ми пропонуємо дітям розібратись з цією темою на професійному рівні та, можливо, обрати галузь фінансів для своєї майбутньої кар’єри. Адже в 9–11 класах у них не просто шкільна програма,а підготовка до вибору майбутньої професії та вступу у ВНЗ – через профільне навчання.

Маючи власні плани на життя й кар’єру, старшокласники КМДШ можуть обрати відповідний навчальний профіль ще з 2024 року. Хоч Держстандарт профільної освіти передбачає перехід до такої практики у 2027-му, ми вирішили не відкладати. Індивідуальна освітня траєкторія має доведений позитивний вплив на мотивацію, якість освіти й подальші успіхи дітей в США та Європі, тому ми вирішили заздалегідь адаптувати цей підхід під реалії України.

Йдеться не про фізмат чи біохім, а про повноцінний перегляд навчального навантаження відповідно до профілю. І один з них нерозривно пов’язаний з фінансами та бізнесом. В КМДШ Осокорки – це «Політика та економіка», в STEAM-школі KMDШ ГРАНD – «Political Science & Economics». Вже наступного навчального року у КМDШ Голосіїв також з’являться три профілі навчання, один з них «Бізнес та підприємництво».

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Учні отримують глибше розуміння майбутньої спеціальності ВНЗ і разом з тим дізнаються, звідки беруться гроші і як ними розпоряджатися. Не на рівні «запиши доходи/витрати», а глибше – про цінність ресурсу, довгострокове планування, податки, кредити, економічну відповідальність і навіть про етичне споживання.

Чим можуть допомогти батьки?

Проте, щоб фінансові навички закріпились на практиці, недостатньо лише роботи школи. Батьки також можуть допомогти своїм дітям краще орієнтуватися у світі грошей.

Кишенькові гроші . Дитині можна давати невеликі кошти вже з першого класу. Але тут також є певні правила – це варто робити регулярно, до прикладу щотижня, а також разом аналізувати, як розподілила гроші дитина, чому зробила такий вибір і чи можна було використати кошти більш ефективно.

Вартість речей . Дайте дитині змогу обирати самостійно – наприклад, надану суму можна витратити на одне брендове худі або на кілька речей. Це вчить оцінювати не лише ціну, а й цінність.

Цінність грошей . Батьки мають повністю забезпечувати дітей фінансово, проте варто знаходити простір для самостійності. Якщо дитина ніколи не стикається з обмеженнями або не розуміє, звідки щось береться (гроші, речі, час), вона не вчиться цінувати працю, вибір та пріоритети.

Підробіток . Це річ опціональна і лише за бажанням. Працюючи, дитина отримує власний досвід, починає поважати працю, вчиться самостійності і стає впевненішою.

Благодійність. Дитина може витратити частину своїх кишенькових на добру справу, задонатити кошти, які отримала на день народження чи як оплату за вигул сусідського собаки. Це вчить, що гроші можуть бути інструментом допомоги іншим. В Україні зараз це особливо актуально.

Та є кілька речей, які я не раджу робити категорично. Перше – це забирати дитячі кишенькові чи подаровані родичами гроші. Так можна зруйнувати у дитини відчуття власності, а натомість «подарувати» фінансову тривожність на все життя. І друге – платити за оцінки. Тут батьки підміняють внутрішню мотивацію зовнішньою. Краще пояснювати цінність знань, не замінюючи її бонусами.

Фінансова грамотність – одна з базових навичок, яка потрібна всім без винятку. Як критичне мислення чи розвинений емоційний інтелект. Тому допомогти дитині побудувати здорові раціональні відносини з грошима – це інвестиція в те, що її доросле життя буде стабільнішим та спокійнішим. Так, це не гарантія, що дитина стане інвестиційним генієм чи фінансистом світового рівня – цьому треба вчитись додатково. Проте вона вже точно не буде вкладати кошти в сумніві проєкти, витрачати останні заощадження на імпульсивні покупки чи потрапляти в боргову яму.

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