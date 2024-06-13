Фінансова допомога Україні від Великої Британії та центральна тема нового "Рамштайну": головні новини ночі 13 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Пентагоні розповіли, що буде центральною темою нового "Рамштайну" Читати далі –>
- Велика Британія планує виділити Україні понад $300 млн допомоги Читати далі –>
- На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві після ракетного обстрілу РФ Читати далі –>
- Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
- Ворог на фронті просунувся поблизу низки населених пунктів - Deep State Читати далі –>
Читайте також: