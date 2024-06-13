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Фінансова допомога Україні від Великої Британії та центральна тема нового "Рамштайну": головні новини ночі 13 червня 2024 року

Фінансова допомога Україні від Великої Британії та центральна тема нового "Рамштайну": головні новини ночі 13 червня 2024 року

Британія продовжує підтримувати Україну / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Пентагоні розповіли, що буде центральною темою нового "Рамштайну" Читати далі –>
  • Велика Британія планує виділити Україні понад $300 млн допомоги Читати далі –>
  • На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві після ракетного обстрілу РФ Читати далі –>
  • Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
  • Ворог на фронті просунувся поблизу низки населених пунктів - Deep State Читати далі –>

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