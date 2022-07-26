Фінансові ресурси України можуть вичерпатись і економіка "піде в круте піке" - Financial Times

Коли це станеться, за прогнозами щоденної британської газети?

Восени 2022 року фінансові ресурси України можуть вичерпатися і економіка "піде в круте піке", незважаючи на домовленість про відстрочення міжнародного боргу на два роки.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Журналісти зазначають, що через війну щомісячні витрати збільшилися з 250 млн доларів у лютому до 3,3 млрд доларів у травні. Кабмін уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Крім того, влада може піти на ще рішучіші заходи.

"Щось має відбутися всередині країни – або підвищити податки, або скоротити витрати, якщо це некритично. Усі думали, що війна скоро закінчиться... Але це триватиме місяці, якщо не роки", – прогнозує професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко.

За словами заступниці директора Центру економічної стратегії Марії Репко, будь-які додаткові податки на підприємства можуть призвести до їхнього банкрутства, що лише посилить гуманітарну кризу.

На її думку, якщо масштабне зростання військових витрат збережеться на теперішньому рівні, то восени в країні знову забракне коштів.

Репко також зазначила, що без іноземної підтримки українська економіка "піде у круте піке", а продовжувати бойові дії буде неможливо.

Крім того, іноземний банкір, який співпрацює з українською владою, розповів, що іноземна допомога Києву недостатня та надто повільна, водночас зобов’язання, навпаки, дуже великі.

З моменту вторгнення Україна отримала 12,7 млрд дол фінансової допомоги з обіцяних 38 млрд дол. Чисті резерви України зараз становлять лише $12,9 млрд проти $19 млрд у лютому.

Цього достатньо на два з половиною місяці, щоб сплатити за імпорт необхідних продуктів: від сільськогосподарських ресурсів до автомобільних запчастин і палива.

Інвестиційний директор британської керівної компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості українського уряду дуже обмежені. За його словами, Київ може опинитися в ситуації, коли навіть не зможе погасити всі соціальні зобов'язання перед українцями.

"Якщо вони спалять свої резерви, їм доведеться вирішувати, платити солдатам чи медсестрам. У них будуть проблеми з управлінням школами та лікарнями. Це катастрофа", – сказав він.

Нагадаємо, уряд Японії ухвалив рішення про замороження активів найбільшого банку Росії "Сбербанку", а також найбільшого приватного банку “Альфа-Банку” за агресію РФ проти України.

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