Фінансували окупантів: завод у Кременчуці купляв деталі в Росії за захмарними цінами

Фінансували окупантів: завод у Кременчуці купляв деталі в Росії за захмарними цінами

В Україні викрили схему виведення грошей вагонобудівного заводу на рахунки російських підприємств.

Крюківський вагонобудівний завод, що у Кременчуці Полтавської області, систематично закуповував деталі у російського підприємства за завищеними цінами. 25% акцій заводу належить громадянину Росії.

Про це 31 травня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці провели обшуки на підприємстві та вилучили документи, які підтверджують протиправні дії росіянина. Корпоративні права заводу заарештували.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України - ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські виявили цілу родину прихильників "руского міра". Трьох місцевих мешканців - жінку, чоловіка та сина підозрюють у колабораційній діяльності.

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