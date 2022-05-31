Фінансували окупантів: завод у Кременчуці купляв деталі в Росії за захмарними цінами

В Україні викрили схему виведення грошей вагонобудівного заводу на рахунки російських підприємств.
Крюківський вагонобудівний завод, що у Кременчуці Полтавської області, систематично закуповував деталі у російського підприємства за завищеними цінами. 25% акцій заводу належить громадянину Росії.
Про це 31 травня повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Правоохоронці провели обшуки на підприємстві та вилучили документи, які підтверджують протиправні дії росіянина. Корпоративні права заводу заарештували.
У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України - ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські виявили цілу родину прихильників "руского міра". Трьох місцевих мешканців - жінку, чоловіка та сина підозрюють у колабораційній діяльності.
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