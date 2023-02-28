Фінансує випробування ракет РФ: СБУ арештувала активи російського бізнесмена в Україні

Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.
Служба безпеки України арештувала активи російського бізнесмена Миколи Сердюка на Київщині та Сумщині. Він фінансує випробування ворожих ракет.
Про це повідомили в СБУ.
Рішення суду стосується шістьох компаній росіянина з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції. Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.
Встановлено, що Сердюк є власником "московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.
За вказівками російського бізнесмена підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.
Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри, де росіяни випробовували бойову авіацію та ракетне озброєння.
Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення Сердюк намагався "переписати" власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур.
Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України. Правоохоронці викрили оборудку і заблокували її.
Розпочато кримінального провадження за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). Планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.
Крім того, вирішується питання щодо передачі російського майна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Розслідування триває.
Нагадаємо, на Харківщині СБУ затримала депутата Куп'янської районної ради, який наказав переобладнати українські лікарні під військові шпиталі російських окупантів. Раніше колаборант очолював міський відділ охорони здоров'я.
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