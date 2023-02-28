Фінансує випробування ракет РФ: СБУ арештувала активи російського бізнесмена в Україні

Служба безпеки України арештувала активи російського бізнесмена Миколи Сердюка на Київщині та Сумщині. Він фінансує випробування ворожих ракет.

Про це повідомили в СБУ.

Рішення суду стосується шістьох компаній росіянина з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції. Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Встановлено, що Сердюк є власником "московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.

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За вказівками російського бізнесмена підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри, де росіяни випробовували бойову авіацію та ракетне озброєння.

Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення Сердюк намагався "переписати" власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур.

Фото: СБУ

Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України. Правоохоронці викрили оборудку і заблокували її.

Розпочато кримінального провадження за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). Планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.

Крім того, вирішується питання щодо передачі російського майна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Розслідування триває.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, на Харківщині СБУ затримала депутата Куп'янської районної ради, який наказав переобладнати українські лікарні під військові шпиталі російських окупантів. Раніше колаборант очолював міський відділ охорони здоров'я.

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