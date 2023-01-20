Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро

До 12 пакету військової допомоги Україні ввійдуть важке озброєння та боєприпаси.

Міністерство оборони Фінляндії заявило про надання Україні 12 партії військової допомоги вартістю понад 400 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Україна продовжує потребувати підтримки в обороні своєї території, і нинішній пакет оборонної техніки є однозначно найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає Україні важку артилерію та боєприпаси", - заявив міністр оборони Мікко Савола.

Задля безпечної доставки допомоги до України, її вміст його не розкривається.

Загалом Фінляндія виділила Україні військову допомогу на 590 млн євро.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністе раніше заявив, що його країна також може відправити Україні танки Leopard. Проте є одна умова - має бути відповідна ініціатива на рівні Європи.

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