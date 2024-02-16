Фінляндія передала Dobrobut Foundation сучасні автівки швидкої допомоги для порятунку життів українців

Фінська благодійна організація Pro patria Suomi-Ukraina Ry за підтримки Lions Club, а також Товариство українців у Фінляндії і Товариство українців Тампере в рамках співпраці з Dobrobut Foundation передала Україні 6 сучасних автомобілів невідкладної медичної допомоги із усім необхідним оснащенням та медичними виробами.

Загальна вартість склала близько 150 тис євро. Dobrobut Foundation передасть ці автівки на схід України для порятунку життів наших захисників та людей, які постраждали від обстрілів російських агресорів. За спонсорства Товариства українців Фінляндії, усі 6 автомобілів отримали нове медичне обладнання на суму понад 23 тис євро. Додатково Pro patria Suomi-Ukraina Ry разом з Товариством українців Тампере передали Dobrobut Foundation близько двох тонн гуманітарної допомоги.

Автомобілі пригнали до України з фінського міста Нокіа самі члени Lions Club, подолавши відстань понад 1600 км.

Машини невідкладної допомоги повністю укомплектовані спеціальним медичним обладнанням, зокрема, дефибрилляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами та іншим. Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення.

Передача автівок відбулась у Києві у медичному центрі “Добробут” на Ідзиковських, 3, за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Фінляндії в Україні Яакко Лехтовірта, директора Dobrobut Foundation Дмитра Гроссу та співвласників медичної мережі “Добробут” Олега Калашнікова та Ігоря Мазепи.

Це вже не перша синергія Dobrobut Foundation та Pro patria Suomi-Ukraina Ry. Минулого року благодійний фонд медичної мережі “Добробут” отримав фуру з медичними інструментами, виробами для одноразового використання, меблями, а також наборами для новонароджених дітей. Усе оснащення фонд передав у госпіталь МВС, благодійному фонду "Слов'янська мрія", що дбає про людей у прифронтових зонах, а також малозахищеним внутрішньо переміщеним особам.

“Я відчуваю тепло на душі, допомагаючи народу, що бореться із темрявою за свою свободу. Маю й особисту історію, пов’язану з Україною. За кілька днів до мого першого візиту до вашої країни моя дружина розлучилася зі мною. Я був дуже пригнічений. Але Україна фактично вилікувала мене — коли я побачив, що тут відбувається, то зрозумів, що мої проблеми — то дрібниці. Ми дуже раді, що маємо надійного партнера в Україні — благодійний фонд Dobrobut Foundation. Завдяки нашій співпраці ми точно знаємо, що гуманітарна допомога за фінансової підтримки нашого основного партнера Lions Club, а також за участі Товариства українців у Фінляндії та Товариства українців Тампере потрапить саме туди, де вона потрібна”, — ділиться член Lions Club, співзасновник і співголова Pro patria Suomi-Ukraina Ry Томмі Торме.

“Я не перестаю дивуватися, як бажання допомогти українцям об’єднує людей та організації з різних куточків світу. Із фінськими друзями ми зараз працюємо завдяки сприянню нашого надійного багаторічного українського партнера — компанії U-CRANE та її керівника Володимира Купцова. Саме він та колектив компанії взяли на себе супровід доставки фінських карет невідкладної в Україну та супутні витрати. Ми неймовірно вдячні йому за це і за регулярні донати! Я дуже радий, що спільні зусилля команди Dobrobut Foundation, Lions Club, Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Товариства українців у Фінляндії, Товариства українців Тампере та нашого українського партнера допоможуть забезпечити наших захисників машинами невідкладної допомоги та медичними розхідниками“, — каже директор Dobrobut Foundation Дмитро Гроссу.

Довідка

Добробут Foundation — єдиний благодійний фонд в Україні, заснований великою медичною мережею. Компанія “Добробут” заснувала фундацію для підтримки проєктів в сфері освіти майбутніх лікарів та благодійних медичних проєктів, зокрема, програми надання хірургічної допомоги дітям з вродженими вадами серця. Від початку повномасштабного вторгнення росії пріоритетом фонду стало лікування українців, що постраждали від бойових дій. Основні бенефіціари фундації: військові ЗСУ та члени їхніх сімей, внутрішньо переміщені особи, люди, які потребують паліативного лікування, діти з вродженими вадами серця.

Pro patria Suomi-Ukraina Ry — неурядова фінська благодійна асоціація, яка збирає та доставляє гуманітарну допомогу в Україну, а також займається закупівлею транспортних засобів. Заснована організацією Lions Club, яка є найбільшим у світі об’єднанням громадських організацій та налічує понад 1,4 млн членів у 200 країнах.

Товариство українців у Фінляндії — фінська громадська організація, заснована у 1997 році в Гельсінкі. Починаючи з 2014 року, Товариство доставляє гуманітарну допомогу до України, допомагає постраждалим від війни. Після початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році, гуманітарна діяльність стала основним напрямком діяльності Товариства.

Товариство українців Тампере – фінська громадська організація, заснована у 2020 році. Їхня місія – допомагати українському народу та підвищувати обізнаність фінського суспільства про актуальні проблеми та потреби України.