Фінські музеї допоможуть Україні зберегти її культурну спадщину від обстрілів російських загарбників

Фінські музеї допоможуть Україні зберегти її культурну спадщину від обстрілів російських загарбників

Найбільшу допомогу нададуть Національному музею Львова.

Фінські музеї допомагатимуть Україні у збереженні її унікальної культурної спадщини.

Про це пише Yle.

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Зазначається, що Державне музейне Відомство, Національний музей та Національна галерея вже розпочали підготовку операції.

Головним чином допомогу буде надано Національному музею Львова на заході України. Так, музей отримає пакувальні матеріали, необхідні для захисту творів мистецтва від ушкоджень.

"Прохання про допомогу надходять з усіх куточків України. Військова агресія Росії вже завдала непоправної шкоди культурній спадщині України", — пише видання.

Нагадаємо, у Києві встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Роботи з монтажу спільно із небайдужою громадськістю здійснює Департамент охорони культурної спадщини.

Крім того, від початку повномасштабної війни Росії проти України від атак загарбників уже постраждали щонайменше 59 культових споруд у восьми областях.

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