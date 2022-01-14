Фішболи, булгур, шпундра: батьки і вихователі обговорюють нове меню Євгена Клопотенка для дитсадків

Меню у дитсадках на 95% лишилося таким, як і у школах.

Минулого року Міністретство охорони здоров'я запровадило нові норми шкільного харрчування. З меню прибрали все шкідливе, на кшталт ковбас і сосисок, а навпаки додали більше корисних фруктів та овочів, зменшили кількість хліба, солі та цукру. Розробником нового шкільного харчування став відомий в України кухар Євген Клопотенко. З січня цього року нові норми харчування почали діяти у школах, також змінилися страви й у дитсадках.

Що пропонують дошкільнятам на сніданки і обіди і підвечірки та чи задоволені батьки новим меню, дізнавався ТСН.ua.

Акцент на корисну смачну їжу з врахуванням національних вподобань

Як розповів "Укрінформу" кулінарний експерт та засновник соціального проєкту "Нове шкільне харчування" зі зміни культури харчування Cult Food Євген Клопотенко, він завершив роботу над новим меню для дитячих садочків.

"Ми зі шкільного прибрали деякі спеції (наприклад, хмелі-сунелі) та зменшили кількість продуктів, що використовуються. Малим дітям треба давати 5 разів на день молоко, тому додали більше молочки і різних варіацій страв із молоком. Але меню на 95% лишилося таким, як у школах. Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - зазначив Клопотенко.

Як зазначає кулінарний експерт, повне впровадження і результати реформи шкільного та дошкільного харчування українці відчують за кілька років. За цей час система харчування має перезапустися.

Зараз у меню дошкільнятам пропонують фішболи, печеню по домашньому, шпундру, верещаку, чилі кон карне, моркв’яний салат, булгур, йогурт із бананом тощо.

УНІАН

Що говорять вихователі

З нового року у дошкільних закладах змінилося харчування. Здебільшого вихователі дитсадків задоволені новим меню. Говорять, що діти спершу ставилися до нових страв підозріло, а зараз потроху звикають.

"Більше овочів почали давати, горошок зелений давали, більше фруктів, супи стали смачнішими, зеленушка в супах. Фішболи дуже смачні, там немає хліба, зараз вони чисто рибні або м'ясні. Були ліниві голубці, виглядають апетитно. До цього дітям треба звикнути. Вони вдома таке не їдять. Пам'ятаю, восени вперше давали горохове пюре, діти відставляли його, категорично не їли. Зараз, коли меню змінили, його їдять тільки так. Для цього треба час", - розповідає ТСН.ua вихователька Тетяна Захарченко (м. Кривий Ріг).

Вона зауважує, що хоча в напоях і стравах зменшили кількість цукру, діти їх п'ють. Є страви, які деякі діти поки що не їдять.

"Коли я побачила нове меню, була дуже задоволена. Зараз читаю в фейсбук, як обурюються батьки, і не розумію цього. Це - хороші зміни, в майбутньому діти звикнуть до здорового харчування", - розповіла Тетяна Захарченко.

Що говорять батьки

Думки батьків розділилися. Частина з них вважає, що їжа несмачна через малу кількість цукру й солі, деякі новим харчуванням задоволені.

"Моя дитина відвідує дитячий садок №566 у Дніпровському районі Києва, і вже п’ятий день дітки харчуються за новим меню. Особисто я, як мама, просто у захваті від того, що нарешті приділяється увага корисності їжі: додалися фрукти, цільнозерновий хліб, зникли молочні каші, які моя дитина ніколи не їла і приходила додому голодна, коли їх давали на вечерю. Наразі їсть майже все, особливо тішать м’ясні вишукані страви. А про каші, що з’явилися в меню, каже: "Це найсмачніше, що я їла!". Реакція дитини – найцінніше і найбільш показове. Однозначно смачно і подобається. Зовсім не розумію хейту, який трапляється в Мережі. Можливо, люди звикли до нездорової їжі і корисне, без гори цукру, здається несмачним", - поділилася з ТСН.ua киянка Тетяна Л*.

"У нас у батьківський чат щодня кидають меню на день. Дитина зараз у молодшій групі. Від понеділка бачу, що меню змінилося. Більше свіжих фруктів, рибних страв, яйце варене дають. Я не хвилююся, що він там напівголодний. Днями, переглядаючи меню, питаю у сина: "Ти яблучко з'їв сьогодні?" Він мені відповідає: "А нам не давали". Це - дитина, звісно, але сподіваюся, що у садочку є совість, тим більше, що яблука у нас за оптовими цінами по 6 грн. Меню змінилося, це видно. Мені дивно було чути від сина про яблука", - розповіла ТСН.ua мама 4-річного хлопчика Анастасія П* з Херсона.

Розробник меню відповівів на шквал критики у Мережі

Останніми днями українці активно обговорюють нове меню у школах. Шквалу критики піддаються усі: кухарі, влада і сам розробник проєкту Євген Клопотенко. Кулінарний експерт вважає, що критика і людська небайдужість є рушійною силою, тому спокійно до неї ставиться..

Про це він написав на своїй сторінці в інстаграм.

"За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою і назбирала всякого. І адекватну критику, і сліпий хейт, і підтримку, і прекрасних ботів, і реальний досвід тих, хто зіткнувся зі шкільною їжею на місцях. З‘явилася навіть петиція на відміну меню від мене в садочках. Хочу на це сказати: дякую кожному. Бо завдяки такій хвилі різних думок, ця тема лишається на вустах. Небайдужість народу - то рушійна сила змін. І якщо за два роки всі негативні коментарі зникнуть, це значить, що шкільним харчуванням можна більше не займатися. А поки ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І це природньо, що воно скрипить, ламається, сипиться та дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово", - написав Клопотенко.

Він додав, що зі своєю командою вони читають коментарі українців, аналізують їх та прописують подальші кроки.

Євген Клопотенко зауважив, що на сьогодні тема харчування дітей у школах болісна, але замовчувати проблеми, які існують, не варто.

"Я знаю, що ця тема болить. І болить вона сильно, бо це діти. Тому кожний коментар я розумію, маю такі ж самі емоції, і крок за кроком впроваджую майбутнє у ті умови, які є зараз. Але у мене є єдине прохання - не мовчіть. Це - найгірше. Краще пишіть хейт, проте не мовчіть. Бо зміни стаються там, де є голос. Всім дякую", - резюмував Євген Клопотенко.

Нагадаємо, загалом у новому меню за реформою шкільного харчування з’явилося 160 різноманітних страв, які мають забезпечити учня збалансованим та корисним харчуванням.

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