Фішингове посилання у соцмережі коштувало жительці Миколаївщини понад 100 тисяч гривень: подробиці

Гроші / © УНІАН

Реклама

У Миколаївській області 41-річна мешканка Братської громади стала жертвою шахрайства: після переходу за фейковим посиланням про «грошову допомогу» з її рахунку зникли понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, жінка побачила в соціальній мережі оголошення про можливість отримати фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Перейшовши за посиланням, вона ввела персональні дані, реквізити банківської картки та код підтвердження з телефону.

Реклама

Після цього доступ до мобільного банкінгу потерпілої було заблоковано, а гроші зникли з рахунку.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. Підозрюваним у подібних злочинах загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці вкотре наголошують: не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте персональні дані та коди підтвердження на невідомих ресурсах, а будь-яку інформацію про фінансові виплати перевіряйте тільки на офіційних сайтах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що соцмережами поширювалась фейкова інформація про нібито ухвалену програму виплат у розмірі 24 тисяч гривень для тих, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року.