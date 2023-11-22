Фітнес під екстезі: тренер в Одесі “урізноманітнив” спортивні заняття (відео)

Одесит замовляв психотропні речовини з Німеччини через Інтернет і отримував їх під виглядом посилок комп'ютерної техніки.

В Одесі затримали наркодилера, який працював фітнес-тренером у спортклубі. Таблетки екстезі він збував вузькому колу знайомих, які були його постійними клієнтами.

Про це повідомили у середу, 22 листопада, у пресслужбі Держприкордонслужби.

38-річний чоловік, усвідомлюючи ризики свого нелегального “бізнесу”, дотримувався чітких заходів конспірації. Він замовляв психотропні речовини з Німеччини через мережу Інтернет. Психотропний препарат MDMA/ Ecstasy наркодилер отримував в Одесі під виглядом закордонних посилок “техніки з Європи” — самі таблетки були заховані в комп’ютерній техніці.

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Прикордонники затримали злочинця “на гарячому” під час отримання чергового поштового відправлення. У посилці виявили 500 пігулок екстазі.

Затримання відбувалося спільно зі співробітниками СБУ та митниці, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора України.

Дилеру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 305 та ч.2 ст. 307 КК України.

Нагадаємо, в Одесі 40-річний чоловік використовував маленьку доньку як прикриття для продажу кокаїну.

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