Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спростував чутки про те, що диктатор Путін у Китаї переконував його влаштувати енергетичну блокаду України.

Таку заяву словацький прем’єр зробив під час брифінгу після переговорів з президентом Володимиром Зеленським в Ужгороді.

«Інформація, яку ви отримуєте, що ми говорили про якусь енергетичну блокаду України — це неправда. Це абсолютно не було предметом перемовин. На зустрічі з президентом Путіним, насамперед, ми зосередилися на питаннях двосторонньої співпраці Словаччини та Росії», — запевнив Фіцо.

Політик визнав, що між Словаччиною та Україною існують розбіжності щодо питань про енергетичні ресурси. За його словами, в деяких енергетичних питаннях між країнами — діаметрально протилежні погляди.

«Я не буду оцінювати вчорашню заяву, яку я почув від президента Трампа… З одного боку, багато російських нафтопродуктів надходить до Європи, з іншого боку, все ще велика кількість європейських країн беруть їхній СПГ, тому істина десь посередині», — підсумував Фіцо.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що диктатор Володимир Путін у Пекіні закликав країни Східної Європи припинити реверсне постачання газу та електроенергії до України.

Нагадаємо, Фіцо після зустрічі із Зеленським заявив, що завжди був за мир в Україні, та пояснив роль Словаччини в гарантіях безпеки.

