FIZI підтримує ЗСУ: 10 гривень з продажі кожного батончика «Lemon Mood» будуть перераховуватись у фонд «Повернись живим»

Український бренд FIZI, засновником та власником якого є Олександр Паньковецький, презентував новий батончик “Lemon Mood”. Компанія допомагатиме ЗСУ, надсилаючи частину коштів з його продажів у фонд “Повернись живим” . Також батончик містить унікальні інгредієнти, які не використовувалися раніше в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Команда бренду розповіла, що 10 гривень з купівлі кожного батончики компанія FIZI буде перераховувати для допомоги ЗСУ в благодійний фонд «Повернись живим», з яким вже неодноразово працював.

Варто зазначити, що снек не містить глютену та білого цукру. Натомість, у складі продукту присутні МСТ жири, які бренд FIZI вперше в Україні використав для виготовлення батончиків.Унікальність цих компонентів полягає в тому, що вони виступають додатковим джерелом енергії, а засвоюються простіше та швидше, ніж інші типи жирів.

Примітно, що за дослідженнями вчених, наявність в раціоні МСТ жирів може покращити настрій,травлення, засвоєння вітамінів, позитивно сприяти на розумову діяльність та навіть допомогти схуднути, збільшуючи відчуття ситості та стимулюючи метаболізм.

Важливо, що продукт є низькокалорійним, містить 10 грамів рослинного протеїну, а також має приємний лимонний смак, що слугуватиме чудовим варіантом для спекотних літніх днів.

Тому батончик FIZI з МСТ жирами – це не просто смачний перекус, а ще й джерело цінних поживних речовин, які можуть допомогти вам покращити своє самопочуття та стануть справжнім must-have у вашому раціоні здорового харчування.