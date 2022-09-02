"Фізична цілісність об’єкта була порушена": голова МАГАТЕ представив попередній звіт про Запорізьку АЕС

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі представив попередній звіт за підсумками візиту місії на Запорізьку АЕС. Так, найгірше він оцінив цілісність станції, яка була порушена внаслідок бойових дій.

Зауважимо, що на ЗАЕС ще перебувають працівники місії МАГАТЕ, тож остаточний звіт про ситуацію на станції оприлюднять наступного тижня.

Про це Ґроссі розповів на пресконференції, представивши таблицю зі вимірюваннями низки показників, що стосуються роботи АЕС.

"За цими кольорами стоїть дуже детальний технічний аналіз того, як ми сприймаємо ситуацію на АЕС. Отже, перше – фізична цілісність об’єктів. Тут вона червона і значно червона, тому що ми бачили воєнні дії навколо АЕС. І я зміг побачити на власні очі разом зі своєю командою вплив, знаки чи залишки від снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність об’єкта насправді була порушена і не одноразово, а кілька разів", – розповів голова МАГАТЕ.

Також читайте Місія МАГАТЕ під обстрілом потрапила на ЗАЕС: чи зможе візит наблизити звільнення найбільшої атомної станції Європи

Другий стовпчик – повна функціональність систем із забезпечення захисту та безпеки. Він позначений жовтим кольором. Це означає, що більшість систем працюють і перебувають у доброму стані.

Третій – робочі умови для персоналу. Він не повністю позначений червоним кольором, адже персонал продовжує працювати, а також функціонують два енергоблоки. Тож загалом АЕС продовжує діяти.

Четвертий – забезпечення електроенергією. Він теж наполовину червоний, а наполовину жовтий. Так, було зафіксовано кілька разів, коли електроенергія або вимикалася повністю, або переривалася. Проте, коли було повне вимкнення електроенергії, дизельні генератори працювали в нормальному режимі. Вони продукували енергію для охолоджувальних енергоблоків.

П’ятий – логістичні ланцюжки постачання на АЕС. Він наполовину жовтий і наполовину зелений. Враховуючи воєнну ситуацію, логістичні ланцюжки перервані, проте значних проблем через це на станції не було.

Шостий – ситуація з радіаційним фоном та реакцією на НС. Він наполовину червоний і наполовину зелений. Очільник МАГАТЕ повідомив про серйозні перепони та перериви в роботі, але системи діють.

Сьомий – надійність комунікацій з регулятором. Він жовтий. Ця функція досі відбувається з певними складнощами.

Фото: Associated Press

Скриншот з відео

"Я досі вважаю, що ця ситуація (на ЗАЕС – ред.) надзвичайно важка, сповнена серйозних викликів. Ми будемо вимагати постійну підтримку і моніторингу, який ми намагаємося надати зараз, перебуваючи там", – сказав Ґроссі.

"Ми отримуємо цю інформацію практично весь час і безперервно. І зараз ми намагаємося глибинним чином її оцінити – якою є поточна ситуація. Я сподіваюся видати звіт якомога раніше на початку наступного тижня, щойно у нас з’явиться повна картинка розуміння ситуації до завершення вихідних", – повідомив очільник МАГАТЕ.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ відвідала захоплену росіянами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Гендиректор МАГАТЕ та очільник місії Рафаель Ґроссі повідомив, що вдалося побачити "ключові речі" у перші години візиту на ЗАЕС.

Після цього місія МАГАТЕ поїхала зі станції, залишивши там 5 своїх експертів, які продовжать роботу.

Що змінить візит МАГАТЕ на ЗАЕС та які ризики є для України через росіян - Андрій Герус

Читайте також: