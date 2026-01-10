Могила Леоніда Кравчука на Байковому кладовищі / © ФК Динамо Київ

10 січня 1934 року народився видатний політик, перший Президент нашої держави Леонід Макарович Кравчук, з чиїм іменем нерозривно по’вязані події переломної доби здобуття Україною незалежності, розбудови демократичного суспільства, утвердження країни як повноцінного члена міжнародної спільноти. Цього дня йому б виповнилося 92 роки.

Про це йдеться на сайті ФК «Динамо» (Київ).

У суботу зранку ФК «Динамо» (Київ) вшанував пам’ять Леоніда Кравчука. До його могили на Байковому кладовищі були покладені кошики з квітами від ФК «Динамо», президента клубу Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса.

«Протягом багатьох років Леонід Макарович був очільником опікунської ради „Динамо“ та щирим другом нашого клубу, його відданим прихильником. Добра пам’ять та спогади про нього продовжують жити у наших серцях», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня вшановувалася пам’ять про легендарного українського тренера Валерія Лобановського, якому цього року виповнилося б 87 років.