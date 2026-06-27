ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

«Фламінго» атакували Волгоград: Зеленський відреагував і зробив заяву

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Вночі проти 27 червня Україна завдала ракетного удару «Фламінго» по стратегічному об’єкті у місті Волгоград. Цей оборонний об’єкт РФ працює на війну, а тому є справедливою ціллю для далекобійних санкцій Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розкрив деталі нічного удару ракетами FP-5 «Фламінго», які вразили великий промисловий комплекс РФ «Титан-Барикади» у Волгограді. За даними президента, зафіксовано влучання, після його виникла пожежа на території заводу

На цьому підприємстві виготовляють артилерійські системи та спеціальну військову техніку. Зокрема, елементи пускових ракетних установок.

«Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність», — заявив Володимир Зеленський.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie