«Фламінго» атакували Волгоград: Зеленський відреагував і зробив заяву

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Вночі проти 27 червня Україна завдала ракетного удару «Фламінго» по стратегічному об’єкті у місті Волгоград. Цей оборонний об’єкт РФ працює на війну, а тому є справедливою ціллю для далекобійних санкцій Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розкрив деталі нічного удару ракетами FP-5 «Фламінго», які вразили великий промисловий комплекс РФ «Титан-Барикади» у Волгограді. За даними президента, зафіксовано влучання, після його виникла пожежа на території заводу

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На цьому підприємстві виготовляють артилерійські системи та спеціальну військову техніку. Зокрема, елементи пускових ракетних установок.

«Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність», — заявив Володимир Зеленський.

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