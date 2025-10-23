- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 404
- Час на прочитання
- 1 хв
"Фламінго" – міф чи реальність: чому Москва досі без блекаутів
Аналітик Дмитро Снєгирьов поставив під сумнів застосування надпотужного «Фламінго».
Український військовий аналітик Дмитро Снєгирьов поставив під сумнів реальне використання та ефективність вітчизняного високотехнологічного засобу ураження, відомого як «Фламінго». особливо в контексті ударів по глибокому тилу Росії.
Про це він сказав під час ефіру на КИЇВ24.
Експерт наголосив на значній різниці між заявленими рекламними характеристиками ракети (дальність до 3000 км і бойова частина 1100 кг, що перевищує показники «Томагавка») та фактичними результатами на фронті.
«Ми не бачимо навіть використання „Фламінго“ в моменті удару по енергетичній інфраструктурі країни-окупанта. Три тисячі кілометрів, де ті самі блекаути? Наразі блекаути тільки у прикордонних областях: Воронецька, Брянська і Білгородська області. Тобто в зоні ураження або HIMARS, або модифікованих українських С-200. Але „Фламінго“ мало б дотягнутися до Санкт-Петербурга, до Москви без проблем», — сказав експерт.
Аналітик підкреслив: «Для того, щоб був попит серед інвесторів, потрібні дані об’єктивного контролю щодо реального застосування „Фламінго“, а не рекламні буклети».
«Те, що наразі прорекламовано, це дальність ураження до 3 тисяч кілометрів. Зауважу, ті самі „Томагавки“ мають 1600. Це вже приваблює, відповідно, і інвесторів, і можливих покупців. Плюс бойова частина „Фламінго“ 1100 кілограмів, в той час як „Томагавків“ приблизно до 500 кілограмів. Тобто, знов таки, це говорить в плюс цих засобів ураження.
Раніше повідомлялося, що Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго».