"Фламінго" – міф чи реальність: чому Москва досі без блекаутів

Українська ракета «Фламінго» / © Associated Press

Реклама

Український військовий аналітик Дмитро Снєгирьов поставив під сумнів реальне використання та ефективність вітчизняного високотехнологічного засобу ураження, відомого як «Фламінго». особливо в контексті ударів по глибокому тилу Росії.

Про це він сказав під час ефіру на КИЇВ24.

Експерт наголосив на значній різниці між заявленими рекламними характеристиками ракети (дальність до 3000 км і бойова частина 1100 кг, що перевищує показники «Томагавка») та фактичними результатами на фронті.

Реклама

«Ми не бачимо навіть використання „Фламінго“ в моменті удару по енергетичній інфраструктурі країни-окупанта. Три тисячі кілометрів, де ті самі блекаути? Наразі блекаути тільки у прикордонних областях: Воронецька, Брянська і Білгородська області. Тобто в зоні ураження або HIMARS, або модифікованих українських С-200. Але „Фламінго“ мало б дотягнутися до Санкт-Петербурга, до Москви без проблем», — сказав експерт.

Аналітик підкреслив: «Для того, щоб був попит серед інвесторів, потрібні дані об’єктивного контролю щодо реального застосування „Фламінго“, а не рекламні буклети».

«Те, що наразі прорекламовано, це дальність ураження до 3 тисяч кілометрів. Зауважу, ті самі „Томагавки“ мають 1600. Це вже приваблює, відповідно, і інвесторів, і можливих покупців. Плюс бойова частина „Фламінго“ 1100 кілограмів, в той час як „Томагавків“ приблизно до 500 кілограмів. Тобто, знов таки, це говорить в плюс цих засобів ураження.

Раніше повідомлялося, що Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 «Фламінго».