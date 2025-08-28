Фламінго на Одещині: як рожеві птахи виживають між війною і людьми

Фламінго на Одещині утворили велику колонію / © Думская

Рожеві фламінго — рідкісні гості для України, але єдиним місцем, де вони змогли загніздитися, стали мілководні лимани Одещини. За чотири роки популяція цих граційних птахів виросла з поодиноких особин до півторатисячної колонії. Попри це, успішно вивести потомство фламінго змогли лише один раз. Цьому заважають як природні фактори, так і людський вплив.

Про це пише Укрінформ.

Рожеве диво в заповідних лиманах

У 2023 році сталася історична подія — рожеві фламінго вперше в Україні вивели пташенят. На світ з’явилося близько 200 маленьких птахів. Цьому передувала справжня епопея. Птахи прилетіли, але спочатку обрали невдале місце для гніздування, де постійно проходили військові тренування. Злякавшись шуму, вони перелетіли на інший острів, ближче до села, де побудували 270 гнізд. Але і там не відклали яєць, ймовірно, відчуваючи небезпеку. Зрештою, фламінго повернулися на перший острів, де військові тренування вже не проводилися, і там змогли спокійно вивести потомство. Це було справжнє свято для науковців і місцевих жителів.

«Це була подія! Приїхали всі працівники парку, місцеві мешканці з дітьми, багато друзів. Це було справжнє свято», — розповів співробітник Нацпарку Іван Русєв.

Символічним моментом стало те, що перше окільцьоване пташеня назвали Перемога. Уже за кілька місяців окільцьованих птахів бачили в Болгарії, згодом — у Туреччині та Італії.

«Дуже важливо знати, де твої птахи, щоби мати комунікацію з тамтешніми людьми, які за ними спостерігають», — зазначив науковець.

Війна і природа проти фламінго

Попри цей успіх, у наступні роки птахи так і не змогли вивести потомство. Головними причинами невдач стали як природні фактори, так і вплив війни. У 2024 році головним чинником стали дрони. Хоча військові тренування на суші припинилися, над лиманами літало багато розвідувальних безпілотників, що лякало птахів і змушувало їх злітати з гнізд. Цим одразу скористалися хижі мартини, що гніздилися поруч, які розорили всі гнізда та з’їли яйця фламінго.

«Ми розуміємо, що військовим потрібно навчатися, але констатуємо, що війна — через дрони, вибухи та інші фактори — негативно впливає на фламінго», — зауважив Іван Русєв.

Ще однією проблемою для фламінго став високий рівень води в лиманах, через що хвилі накривали гнізда.

Небезпечні люди та чотирилапі хижаки

Навіть без бойових дій людський фактор залишається серйозною загрозою. Наприклад, браконьєри, полюючи на качок, своїми пострілами злякали фламінго і їхніх пташенят, що призвело до невдалої спроби кільцювання в 2023 році.

«Місцеві іноді відпочивають нецивілізовано — випивають, розважаються. Побачать цікавих птахів і можуть просто піти до колонії „подивитися“, яйця потримати», — розповідає Іван Русєв.

У 2025 році надія на пташенят зникла, коли місцеві собаки, що супроводжували пастухів, з’їли 30 відкладених яєць. Потім птахи знову обрали невдале місце для гніздування — біля піщаної коси та материка, де пастухи зі собаками випасали худобу.

«Ми навіть не встигли поставити там наш трейлер. Коли знайшли колонію, птахи вже залишали це місце», — каже Русєв.

Попри ці перешкоди, науковець упевнений, що рожеві красені вже надовго закріпилися на території парку. І після закінчення війни вони обов’язково виводитимуть малечу. А через зміни клімату, імовірно, житимуть в Україні цілий рік.

