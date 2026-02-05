"Фламінго" по "Орешніку": що відомо про удари ЗСУ по Капустиному Яру

Ракети «Фламінго» уразили полігон з «Орешніком» / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони за січень завдали серії ударів, зокрема ракетами «Фламінго», по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ, де росіяни розмістили комплекс «Орешнік».

Що відомо про ці удари, чому важливо бити по «Капустиному Яру» та чи дійсно це були ракети «Фламінго» — з’ясовував ТСН.ua.

Деталі удару по «Капустиному Яру»

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом січня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ. Удар припав по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, зокрема відомого «Орешніка», яким Путін нещодавно вдарив по Львівській області.

На території полігону частина будівель зазнала пошкоджень різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території.

Зауважимо, що, за ймовірним маршрутом, ракетам «Фламінго» довелося пролетіти окуповані території, Ростовську та Волгоградську області РФ.

«Капустин Яр» на карті

До Мережі злили відео удару

У Мережі злили ймовірне відео пусків «Фламінго» по «Капустиному Яру».

Відео з кадрами пуску ракет «Фламінго» з’явилися вдень 5 лютого на сторінці X співвласника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана.

«Зараз усі пишуть, посилаючись на ГШ, про те, що ракети уразили Капустин Яр. Ось відео пусків ракет FP-5 „Фламінго“, частина з яких пішла по Капустиному Яру», — йдеться у підписі до допису.

Зауважимо, що Генштаб і Міноборони наразі не підтверджували, що на цих кадрах — запуск «Фламінго».

Що кажуть в РФ

Російська влада цю інформацію не коментувала. Зауважимо, що Міноборони РФ жодного разу не звітувало про ракетні удари по Астраханській області в січні, але писало про атаку дронів. Зокрема, 28 січня Міноборони агресорки писало про перехоплення і знищення чотирьох українських безпілотних літальних апаратів над Астраханською областю, де й розташований цей полігон.

Чому удар по «Капустиному Яру» такий важливий: думка експертів

Авіаексперт Валерій Романенко пояснив, що «Капустин Яр» — це випробувальний центр ракетної техніки, де ракетний комплекс «Орешнік» — один з елементів. За його словами, після ураження росіяни не зможуть повноцінно замінити відповідні підприємства.

«Якщо дійсно завдали серйозного ураження, то це пункт управління. Це удари по пункту управління, удари по радіолокаційних станціях, які виконують супроводження і наведення цілей… З одного боку, „Капустин Яр“ — „мухос*анськ“, місце зі страшним кліматом, різкими перепадами температур. Якщо там зараз на вулицю вигнали особовий склад, то нехай відчують, як жити киянам (без світла та опалення — Ред.). Їх там треба регулярно бити», — наголосив Романенко.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає удари подією надзвичайної важливості.

На його думку, удар по полігону «Капустин Яр» — це удар по стратегічному об’єкту найвищої ваги. Адже, власне, це єдиний полігон у Росії, який забезпечує високий рівень випробувань нових ракет і ракетних технологій.

«За фактом Україна вкотре показала всьому світу, що російською ядерною доктриною можна насправді зробити… а точніше, що нею можна підтерти», — пише Коваленко.

Особливістю таких ударів він також називає те, що ракета «Фламінго» мала змогу прорвати російську ешелоновану ППО та вдарити по настільки важливому об’єкту.

Defense Express наголошує, що це — перший випадок офіційного оголошення про використання крилатої ракети FP-5 «Фламінго», і йдеться про дуже захищений об’єкт.

Що відомо про ефективність удару: «осінтери» не такі оптимісти, як військові експерти

OSINT-канал Dnipro Osint («Гарбуз») натомість зазначає, що результати цієї ракетної атаки «не вражають».

«Спостерігали за цими атаками та визначали наслідки, чекали, поки операція закінчиться і можна буде запостити. Результати, чесно кажучи, не вражають», — йдеться в повідомленні.

«В результаті аналізу супутникових знімків зафіксовано влучання у котельну майданчика №105», — йдеться в дописі Dnipro Osint.

Проте згодом канал спростував інформацію про котельню, заявивши, що пляма на даху будівлі — це сніг, що розтанув.

Телеграм-канал «КіберБорошно» додає, що на 105-му та 28-му майданчиках полігону немає уражень від ФП-5, але присутні наслідки ударів БпЛА.

«В результаті атак БпЛА по полігону „Капустин Яр“ було уражено дві будівлі комплексу передстартової підготовки балістичних ракет середньої та міжконтинентальної дальності на майданчику №105», — йдеться в повідомленні.

Зображення з телеграм-каналу «КіберБорошно»

Defense Express припускає, що, ймовірно, удар ракетою «Фламінго» припав по 28-му майданчику полігону.

У виданні зауважують, що порівняння наявних знімків між 23 січня і 2 лютого підтверджує те, що по цьому об’єкту прилетіло щось велике.

«Але знімки мають низьку роздільну здатність, окрім того, погодні умови й видимість над полігоном були доволі погані. Тож для повніших оцінок варто дочекатися на появу якісніших зображень. Але якщо по центру зображення вирва, тоді вона цілком може відповідати бойовій частині FP-5 „Фламінго“ вагою у тонну», — припустили у виданні.

Попри різні повідомлення від «осінтерів» остаточні масштаби руйнувань досі залишаються невідомими.

Що треба знати про ракети «Фламінго»

Ракети «Фламінго» покриті «мороком таємниць». Технічні характеристики цих ракет невідомі, власне, як і невідомо, чи це дійсно ракети в класичному розумінні.

Експерт з питань авіації Костянтин Криволап повідомив, що далекобійна українська ракета «Фламінго» насправді є дроном із габаритами ракети.

«Це не зовсім ракета. Вона має габарити ракети, а насправді це дрон, тому що там є крила, які нерухомі, там є двигун, який постійно не ховається, не переставляється», — пояснив Криволап.

У виданні Defense Express зазначали, що бойова частина ракети «Фламінго» вдвічі потужніша за американський Tomahawk. Швидкість «Фламінго» становить до 950 км/год.

Заявлена дальність польоту «Фламінго» — 3000 км. Це ставить її в один ряд з американськими ракетами Tomahawk.

The Economist у матеріалі, присвяченому українським атакам на енергетичну інфраструктуру Росії, пише, що дальність польоту ракети дозволяє обманювати ППО, постійно змінюючи вектори польоту до своєї мети.

Видання ВВС раніше показувало одне з підприємств компанії Fire Point, де збирають новітні крилаті ракети «Фламінго». Туди журналістів везли з зав’язаними очима.

Ракета «Фламінго» / Фото: ВВС / © Associated Press

Натомість аналітик Дмитро Снєгирьов раніше поставив під сумнів ефективність надпотужної «Фламінго».

«Ми не бачимо навіть використання „Фламінго“ в моменті удару по енергетичній інфраструктурі країни-окупанта. Три тисячі кілометрів. Де ті самі блекаути? Наразі блекаути лише у прикордонних областях: Воронежській, Брянській і Бєлгородській, тобто в зоні ураження або HIMARS, або модифікованих українських С-200. Але „Фламінго“ мала б дотягнутися до Санкт-Петербурга, до Москви без проблем», — сказав Снегирьов.

Про існування «Фламінго» стало відомо в серпні 2025 року, а про їхнє застосування — восени.

У вересні цього року повідомлялося, що ракети «Фламінго» вдарили по Бєлгороду, по компанії-підряднику виробництва російських військових літаків Су-34/35/57 і Міг у російському Бєлгороді — ТОВ «СКИФ-М». 23 вересня 2025 року було завдано чотирьох ударів цими ракетами, і лише в січні у Мережі показали наслідки удару «Фламінго» по Бєлгороду.

Що відомо про полігон «Капустин Яр»

«Капустин Яр» — ракетний військовий полігон у північно-західній частині Астраханської області РФ. Його називають базовим для розробки та пусків новітнього озброєння.

Від 2024 року полігон зазнавав атак українських БпЛА.

12 квітня 2024-го з полігону «Капустин Яр» було здійснено успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) рухомого ґрунтового комплексу.

Від полігону особливо страждають жителі Казахстану, оскільки «Капустин Яр» прилягає до території цієї країни.

Як писала «Нова газета. Європа», зенітні й балістичні ракети, які там випробовують, летять у бік Казахстану та падають у Бокейорді — в степу, де розташований природний заказник, що особливо охороняється.

«Після випробувань ракети полетять вбивати українців, але спочатку їх перевіряють на казахах. Ракети скидають паливо в їхній степ, уламки падають біля їхніх будинків, убивають їхню худобу, казахи самі гасять пожежі, що спалахнули», — йшлося у статті.

Ще важчими є екологічні наслідки: дорослі з прикордонних казахстанських територій помирають від раку, а діти народжуються з інвалідністю.

Бідність і розруха на тлі багатомільйонних витрат на полігон

Раніше видання «Главком» показувало шокувальні кадри бідності та розрухи в однойменному селі Капустин Яр.

© Главком

© Главком

© Главком

© Главком

© Главком

За два тижні до повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, мешканці села Капустин Яр виходили на пікети, вимагаючи від влади допомоги в боротьбі з бродячими собаками.

© Радіо Свобода

У виданні «Радіо Свобода» вказували, що Капустин Яр, який прилягає до закритого міста Знам’янська, має в регіоні не найкращу репутацію — обласні чиновники неодноразово називали його «проблемним».

«2021 року місцевий житель Іван Єсипов надіслав Володимиру Путіну колективний лист від імені селян. У цьому зверненні Єсипов розповідав про транспортні проблеми, нестачу співробітників поліції, поганий стан доріг і комунального господарства та нерегулярне вивезення сміття. Він писав і про зграї агресивних собак, які нападали на мешканців села. Під листом Єсипова поставили підписи понад півтори тисячі капустиноярців. Загалом у селі проживає близько 6 тисяч людей», — йшлося тоді у статті.

Нагадаємо, що 3 лютого російський Бєлгород залишився без світла через удар українських дронів і ракет.