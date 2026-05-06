"Фламінго" / © Володимир Зеленський

Реклама

Українські ракети «Фламінго» та далекобійні дрони завдали серії ударів по важливому заводу у російських Чебоксарах. Як наслідок, РФ може стикнутися з труднощами у виробництві всієї лінійки далекобійної зброї, яку агресор постійно застосовує проти України.

Про це пише Defense Express.

Чому завод настыльки важливий для РФ

У ніч на 5 травня українські сили завдали удару по підприємству АО «ВНІІР-Прогрес», що входить до структури «АБС Електро». Атаку виконали ракети FP-5 «Фламінго», а зранку об’єкт додатково уразили далекобійні безпілотники. Завод розташований більш ніж за 900 км від кордону України.

Реклама

Це підприємство відіграє важливу роль у російському військово-промисловому комплексі. Настільки важливу, що для захисту від ударів дронів будівлі навіть намагалися укрити спеціальними конструкціями — так званими «мангалами» — однак це не допомогло уникнути ураження.

«ВНИИР-Прогресс» спеціалізується на виробництві електроніки: систем автоматизації, релейного захисту, електронних компонентів і радіоелектронної продукції. Втім ключове значення для війни проти України має інша їхня розробка — завадозахищені супутникові антени «Комета-М». Саме ці антени забезпечують навігацію для широкого спектра російських озброєнь: ударних дронів типу «Шахед», керованих авіабомб (КАБів із модулями УМПК), розвідувальних БПЛА «Орлан-10», крилатих ракет, а також балістичних ракет комплексу «Іскандер».

З розвитком українських засобів радіоелектронної боротьби росіяни змушені були вдосконалювати антени. Якщо раніше вони мали 4 елементи, то нині їхня кількість може сягати 16, що підвищує стійкість до перешкод.

«Тобто, якщо раптом, ра***ти втратять можливість виробляти антени „Комета-М“, то вони ризикують залишитись без навігаційних антен всіх своїх далекобійних засобів ураження. Що вочевидь дуже велика проблема для рашистів», — пояснили журналісти.

Реклама

Водночас існує й альтернативний варіант — використання китайських CRPA-антен. Подібні рішення вже застосовуються і також можуть мати до 16 елементів. Однак повний перехід на імпортні аналоги, ймовірно, спричинить затримки у виробництві, а також залежність від можливостей постачання ззовні.

Наразі точно невідомо, яких саме пошкоджень зазнав «ВНИИР-Прогресс». Ймовірно, підприємство не припинить роботу повністю, але може зіткнутися з перебоями та уповільненням виробничих процесів.

Як повідомлялося, Ураїна в межах операції Deep Strike завдала ударів крилатими ракетами F-5 «Фламінго» по об’єктах російського ВПК, зокрема в Чебоксарах. Ракети подолали понад 1500 км і уразили підприємство, яке виробляло електроніку та навігаційні компоненти для флоту, авіації, ракет і бронетехніки РФ. Президент України Володимир Зеленський назвав такі удари «далекобійними санкціями» у відповідь на агресію та підкреслив, що Україна продовжить тиснути на військову інфраструктуру ворога.

Удар по заводу в Чебоксарах здійснила не «нова» частина, а досвідчена 19-та ракетна бригада «Свята Варвара», яка вже має історію атак по аеродромах, складах і кораблях РФ. Військові запустили одразу кілька крилатих ракет FP-5 «Фламінго» по різних цілях, серед яких було й це підприємство.

Реклама

Новини партнерів