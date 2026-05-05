“Фламінго” уразили цілі за 1500 км: Зеленський заявив про нову операцію

Україна продовжує завдавати ударів по цілях на території Росії у відповідь на її атаки. У ніч проти 5 травня ЗСУ провели операцію Deep Strike, застосувавши далекобійне озброєння — ракети «Фламінго».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Удари «Фламінго» по обʼєктах РФ

За повідомленням глави держави, під час бойової операції були здійснені пуски крилатих ракет F-5 Flamingo по кількох об’єктах противника, зокрема по підприємствах військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

Українські ракети подолали понад 1500 кілометрів і вразили виробництво, де виготовляли системи релейного захисту, автоматики та іншу низьковольтну апаратуру. Зазначається, що це підприємство забезпечувало компонентами російський військово-морський флот, авіацію, ракетобудівну галузь і бронетехніку.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари, наголосивши на їхній закономірності у відповідь на дії РФ.

«Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари», — висловився він.

Очільник України також підкреслив, що наша держава очікує від Росії переходу до дипломатичного врегулювання.

«Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили. Слава Україні!», — завершив він.

У Києві наголошують: удари спрямовані виключно по військовій інфраструктурі, яка забезпечує ведення війни проти України.

«Бавовна» у Чебоксарах — останні новини

До російських Чебоксар 5 травня завітала нова «бавовна». Місцеві жителі повідомили про гучні характерні звуки вибухів. У мережі публікували відео зі спалахами в небі. Росіяни активно бідкалися, що «ППО не працює», а влада кинула їх напризволяще.

Вночі цього ж дня повідомляли про удар по підприємству «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах. Завод виробляє навігаційні системи для військової техніки, зокрема для ракет і дронів. За даними російських джерел, могла бути застосована ракета «Фламінго», однак офіційного підтвердження цьому не було. Також повідомляється про падіння уламків безпілотника на торговий центр і пошкодження будівель. Минулося без потерпілих.

