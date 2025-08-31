"Фламінго" випустили на волю: з'явилося відео запуску українських крилатих ракет

Реклама

У Мережі вперше показали запуск ракет «Фламінго» виробництва української компанії Fire Point.

Відео запуску поділився Telegram-канал «Николаевский Ванек».

«Гарно, правда? Як це дивно не звучало, але відео приходу кудись за метою цього добра залежить частково від нас, але більше звичайно від росіян», — підписав кадри запуску «Фламінго» Telegram-канал.

Реклама

Дата публікації 15:30, 31.08.25 Кількість переглядів 28 «Гарно, правда?»: відбувся запуск гучних ракет «Фламінго»

Нагадаємо, у серпні 2025-го стало відомо, що українська оборонна промисловість запустила серійне виробництво нової крилатої ракети «Фламінго».

Тоді Мережею ширилося фото виробництва ракети «Фламінго». Журналіст Єфрем Лукацький написав, що українські ракети «Фламінго» з дальністю польоту понад 3000 км були запущені у серійне виробництво. І їх можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point «у невідомому місці в Україні».

Що відомо про ракету «Фламінго»

Візуально ракета нагадує FP-5, представлену компанією Milanion Group на початку 2025 року.

Як писали військові експерти, «Фламінго» має наступні технологічні Згодом ТСН.ua з’ясовував: чи допоможе нова ракета змінити перебіг війни і на що насправді може розраховувати Українадані:

Реклама

максимальна вага бойової частини — до 1000 кг;

дальність польоту — до 3000 км;

швидкість — до 900 км/год;

навігація здійснюється за інерційною системою та GPS.

Згодом ТСН.ua з’ясовував: чи допоможе нова ракета змінити перебіг війни і на що насправді може розраховувати Україна.

Пізніше у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) відповіли на інформацію про розслідування щодо виробництва нової ракети «Фламінго», яка поширилася у ЗМІ.