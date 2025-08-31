- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1012
- Час на прочитання
- 2 хв
"Фламінго" випустили на волю: з'явилося відео запуску українських крилатих ракет
З’явилося відео запуску гучних ракет «Фламінго» вітчизняного виробництва.
У Мережі вперше показали запуск ракет «Фламінго» виробництва української компанії Fire Point.
Відео запуску поділився Telegram-канал «Николаевский Ванек».
«Гарно, правда? Як це дивно не звучало, але відео приходу кудись за метою цього добра залежить частково від нас, але більше звичайно від росіян», — підписав кадри запуску «Фламінго» Telegram-канал.
Нагадаємо, у серпні 2025-го стало відомо, що українська оборонна промисловість запустила серійне виробництво нової крилатої ракети «Фламінго».
Тоді Мережею ширилося фото виробництва ракети «Фламінго». Журналіст Єфрем Лукацький написав, що українські ракети «Фламінго» з дальністю польоту понад 3000 км були запущені у серійне виробництво. І їх можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point «у невідомому місці в Україні».
Що відомо про ракету «Фламінго»
Візуально ракета нагадує FP-5, представлену компанією Milanion Group на початку 2025 року.
Як писали військові експерти, «Фламінго» має наступні технологічні Згодом ТСН.ua з’ясовував: чи допоможе нова ракета змінити перебіг війни і на що насправді може розраховувати Українадані:
максимальна вага бойової частини — до 1000 кг;
дальність польоту — до 3000 км;
швидкість — до 900 км/год;
навігація здійснюється за інерційною системою та GPS.
Згодом ТСН.ua з’ясовував: чи допоможе нова ракета змінити перебіг війни і на що насправді може розраховувати Україна.
Пізніше у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) відповіли на інформацію про розслідування щодо виробництва нової ракети «Фламінго», яка поширилася у ЗМІ.