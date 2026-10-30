"Фламінго" залишають, але нових моделей крилатих ракет не буде: у Fire Point пояснили рішення

Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

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Український виробник зброї Fire Point зосереджуються на балістичних ракетах і більше не створюватимуть нових моделей крилатих, а лише збільшуватимуть випуск уже наявних.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» у слоті телеканалу «1+1» повідомив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман.

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Чому Fire Point відмовляється від нових моделей крилатих ракет

За словами Дениса Штілермана, компанія не планує створювати нові моделі крилатих ракет, оскільки вважає поточні спроможності крилатої ракети «Фламінго» (F-5) достатніми. Наразі основний ресурс спрямували на балістичний напрямок та розширення виробничих потужностей F-5.

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«Ми не плануємо робити нові моделі крилатих ракет, тому що вважаємо, що „Фламінго“ для нашої компанії достатньо. І ми зараз сконцентровані на балістиці. „Фламінго“ продовжує вироблятися, і виробництво її ми постійно нарощуємо, дублюємо, щоб не залежати від влучання ворогів», — зазначив Штілерман.

Розвінчання наративу про «три тисячі ракет»

Відповідаючи на запитання щодо інформаційної атаки довкола нібито обіцяного обсягу у три тисячі ракет від однієї компанії, спікер спростував ці закиди.

«Ні, ми ніколи таких ракет не обічали. Від усіх виробників реактивних дронів і крилатих ракет буде близько трьох тисяч засобів», — наголосив він.

Штілерман пояснив, що це спільна цифра для всіх українських виробників, куди входять розробки «Паляниця», «Пекло», «Фламінго», «Нептун», «Рута» та інші.

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Ракети ФП-7, ФП-2 та ФП-9: який стан розробок і вартість

Денис Штілерман також розповів про стан і доцільність використання українського озброєння. За його словами, ракета «Фламінго» (F-5) вже виготовляється серійно та успішно працює на полі бою. Натомість балістична ракета ФП-7 хоч і пройшла випробування в бою, використовувати її з звичайною фугасною бойовою частиною зараз економічно невигідно.

«Доправляти там 200 кг на 300 км за 600 тисяч доларів, коли це ти можеш робити за 50 тисяч доларів, немає ніякого сенсу… За конструкцією у балістичній ракеті значно менше вибухівки, тому що вона повинна мати дуже міцний корпус, якщо це не касетна бойова частина», — пояснив Штілерман.

За замість однієї такої ракети вигідніше запустити 16 одиниць ФП-2, тож застосовувати ФП-7 буде сенс лише після прийняття на озброєння її касетної версії. Водночас інша балістична ракета — ФП-9 — зараз проходить фінальні випробування і незабаром буде використана в бою.

Крилаті ракети Fire Point — останні новини

Нагадаємо, у соцмережах почали поширювати вирізаний фрагмент відео, стверджуючи, нібито Ірина Терех заявила про припинення виробництва ракет «Фламінго».

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Проте це маніпуляція: фейк виник через змонтований уривок з її інтерв’ю для проєкту Dronex.ua від 20 липня. З ролика прибрали запитання журналіста, яке стосувалося лише відмови від розробки нових моделей крилатих ракет, а не зупинки випуску вже наявних FP-5.

Раніше повідомлялося, Україна вперше запустила балістичну ракету власного виробництва FP-7 по території Росії.

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