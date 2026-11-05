"Флеш" попередив українців про нову небезпеку від дронів-"ждунів": де тепер ховаються

Російський дрон-ждун / © Міноборони РФ

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Російські окупаційні війська швидко переймають передовий український досвід застосування безпілотників і почали використовувати нову тактику засідок.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій та військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

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За словами експерта, ворог розгортає власні БпЛА-«ждуни», закріплюючи їх безпосередньо на високовольтних лініях електропередач (ЛЕП).

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«Увага! Противник швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує „ждунів“ на високовольтних дротах. Прийміть до уваги», — застеріг фахівець українських військовослужбовців та операторів БпЛА.

Тактика дронів-«ждунів» полягає у тому, що безпілотник приземляється або закріплюється на високих об’єктах (зокрема на дротах ЛЕП) і вимикає двигуни, залишаючись у режимі очікування. Це дозволяє економити заряд акумулятора, не викривати себе акустично чи візуально в польоті та проводити тривале спостереження за логістикою чи технікою сил оборони, аби завдати раптового удару у разі появі цілі.

Військових закликають бути максимально уважними під час переміщення поблизу високовольтних мереж та враховувати нову повітряну загрозу.

Нагадаємо, днями росіяни спрямували на Київ безпілотник типу «Шахед», який, окрім бойової частини, містив агітаційні листівки з небезпечним QR-кодом. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний «Мадяр»).

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«Мадяр» зазначив, що безпілотник біля своїх позицій збили бійці 427-го окремого батальйону СБС «Рарог». За словами командувача, росіяни намагаються поєднувати обстріли з інформаційно-психологічним тиском.

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