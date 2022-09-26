Флешмоб "спали військкомат" триває: в Урюпінську в РФ чоловік закидав будівлю коктейлями Молотова (відео)

В Урюпінську чоловік серез ночі закидав будівлю військового комісаріату пляшками з коктейлем Молотова.

Відео виклали в Мережі.

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В Урюпинську Волгоградської області 35-річний чоловік підігнав свою "четвірку" до будівлі призовної комісії і став кидати "коктейлі Молотова".

Зазначається, що палія вирахували і затримали, але, можливо цей сміливий чоловік врятував від "могилізації" когось з місцевих жителів. Вигоріти встигло 100 кв. метрів приміщення.

Свій вчинок чоловік пояснив знаком протесту проти мобілізації.

Нагадаємо, що що після оголошення про так звану часткову мобілізацію, Путін "підібгавши хвіст" втік з Москви і перебуває у своїй резиденції на Валдаї.