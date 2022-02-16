Флешмоби, автопробіги, інсталяції та колективне виконання Гімну: як українці святкують День єднання (фото, відео)

Флешмоби, автопробіги, інсталяції та колективне виконання Гімну: як українці святкують День єднання (фото, відео)

Українці по всій країні демонструють єднання, всупереч численним залякуванням великою війною.

Сьогодні в Україні вперше святкуєть День єднання - свято, започатковане президентом Володимиром Зеленським два дні тому. Українці по всій країні демонструють єднання, всупереч численним залякуванням великою війною.

З нагоди Дня єднання в багатьох містах жителі вийшли на вулиці з державними прапорами. ТСН.ua зібрав, як проходить свято в регіонах України.

Київ

У Києві на НСК "Олімпійський" до Дня єднання розгорнули найбільший у місті український прапор завдовжки 200 метрів.

Також школярі та всі бажаючі містяни вишикувалися на проспекті Бажана з прапорами України. Водії, які проїздять повз, підтримують учасників заходу.

Чернівці

У Чернівцях, повідомляє "Погляд", представники ОДА, обласної ради та силових структур урочисто підняли найвищий у Чернівецькій області прапор, що на вулиці Воробкевича. Також військовий оркестр зіграв Державний Гімн.

Заходи відбулися і на центральних площах міста. Соборною площею пройшла хода з великим прапором України. На Центральній площі Чернівців триває акція "Обіймись Україно!".

Луцьк

У Луцьку на Київському майдані відбулося розгортання 200-метрового прапора України, повідомляє "Конкурент". Таким чином Волинь долучилась до Всеукраїнського відзначення Дня єднання, оголошеного президентом України Володимиром Зеленським.

На захід зібралися кілька сотень людей.

Одеса

У Одесі відбулося урочисте підняття прапора України біля аеропорту. На 14:00 запланований патріотичний марш "За збереження суверенітету України", а далі на потьомкінських сходах розгорнуть великий прапор України.

Житомир

У Житомирі урочисто підняли державний прапор України з нагоди святкування Дня єднання українців. Захід зібрав кілька сотен жителів міста.

Харків

У Харкові підняли Державний прапор на флагштоку, а також хор "Схід Opera" виконав гімн України.

Мелітополь

Мешканці Мелітополя Запорізької області не залишилися осторонь нового свята Дня єднання. Його відзначили автопробігом. Він стартував від площі Перемоги, далі його учасники вирушили проспектом до південного кола. Фінішували також на майдані Перемоги.

Черкаси

У Черкасах рятувальники підтримали патріотичний флешмоб президента UAразом.

"Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватися й не збираємося цього вчитися! Слава Україні!", - говорять у ДСНС.

Крім того, у цей день на будинках і спорудах в усіх населених пунктах Черкас та області підняли Державний прапор України та виконали Державний Гімн України.