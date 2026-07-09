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“Флот хробаків худне”: “Мадяр” показав повний перелік всіх 35 розбитих танкерів і суден Кремля (відео)
Українські дрони уражають танкери «тіньового флоту» Росії третю добу поспіль.
Протягом 96 годин уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів РФ.
Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.
Зокрема, протягом ночі у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 45 військових цілей: Сакська ТЕЦ, три склади/ бази ПММ та два МТЗ, станція перешкод «Житель», комунікаційні вежі, 14 суден «тіньового флоту» РФ 12 танкерів, один сухогруз та один буксир. Усі- в Азовському морі.
Хронологія знищення тіньового флоту:
06.07.26- 2 танкера
•Капітан Бармін
•Санар-3 (тип Primemax)
07.07.26- 10 суден (8 танкерів, 1 сухогруз і 1 паром):
•Венера-3
•Санар-1
•Санар-17
•Климена
•Теті
•Алексей Саврасов
•Пенелопа
•Іван Черемисінов
•сухогруз- уточнюється
•паром SKS One (Керч)
08.07.26 — 9 суден:
•танкер «Ефросинья В»
•танкер «Мария»
•танкер «Санар-17» (повторне ураження)
•танкер «Санар-4»
•танкер «Климена"(повторне)
•сухогруз «Донстар»
•сухогруз «Владимир Ярыгин»
•сухогруз «Феофан Шохирев»
•сухогруз «Евгения З»
09.07.26 — 14 суден (12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир):
•танкер «Челси-6» (прапор РФ)
•танкер «Аура» (прапор РФ)
•танкер «Сонар-1» (прапор РФ)
•танкер «Илья Репин» (прапор РФ)
•"Меркурий» (прапор — РФ, тип судна уточнюється)
•танкер «Галиаскар Камал» (прапор Панама, під санкціями)
•буксир «Альфео» (прапор РФ, з баржею «Афродита»)
•танкер «Венера-3» (прапор РФ)
•танкер «Пенелопа» (прапор РФ)
•метрика ще 5 плавзасобів уточнюється
Нагадаємо, птахи «Мадяра» атакували 9 танкерів «тіньового флоту» Росії за ніч 8 липня у Азовському морі. Загалом уражено 21 судно протягом 72 годин.