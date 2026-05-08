Флот Кремля під прицілом: ЗСУ змінили правила гри у Чорному, Азовському та Каспійському морях

На сьогодні кораблі Кремля втратили можливість безпечно перебувати в будь-якій акваторії поблизу українських кордонів. Чорне та Азовське моря давно перестали бути «внутрішніми озерами» РФ, а тепер небезпека дісталася й Каспійського моря. Дедалі частіші атаки на російські судна, що забезпечують логістику війни, змушують флот Москви до ганебного відступу.

Про це пише польське видання Onet Wiadomości.

Удар на відстані 1000 км: де флот РФ втратив імунітет

Атакуючи російський військовий корабель на відстані понад 1000 км від лінії бойового зіткнення, Україна продемонструвала нову реальність: російська флотилія ніде не може почуватися в безпеці. Тепер навіть віддалені порти, які раніше вважалися глибоким тилом, перебувають у зоні досяжності українських засобів ураження.

Корвет класу «Каракурт»: небезпечний носій «Калібрів»

Особливу увагу розвідки та сил оборони привертають корвети класу «Каракурт» — найновіші судна в арсеналі Москви, введені в експлуатацію лише у 2018 році. При довжині 67 метрів цей корабель призначений для операцій у прибережній зоні, має автономність до 15 діб та дальність плавання близько 4500 км.

Незважаючи на відносно скромні габарити, корвети цього класу становлять серйозну загрозу, оскільки є носіями важкого озброєння:

Пускові установки для крилатих ракет «Калібр» та надзвукових «Онікс».

Артилерійські установки калібру 76,2 мм або 100 мм.

Зенітні ракетні комплекси «Ігла» та «Панцир».

Україна диктує умови на морі

Постійний тиск з боку України змушує російське командування ховати свої найцінніші одиниці флоту. Проте, як показує практика останніх операцій, жодна система ППО чи віддаленість від порту базування не гарантує вцілілість кораблів, що залучені до агресії проти України. Колишня «морська могутність» Росії поступово перетворюється на цілі для українських дронів та ракет.

Нагадаємо, бійці «Альфи» СБУ провели комплексну операцію на тимчасово окупованій території Криму, під час якої уражено одразу три військових кораблі Чорноморського флоту Росії.

