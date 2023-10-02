Фоксі обмін: компенсуйте 99% вартості нових гаджетів та отримуйте додаткові 5 000 грн на Apple Iphone 15

Клієнти мережі можуть компенсувати до 99% вартості нових товарів за рахунок старих смартфонів та планшетів у будь-якому з 119 магазинів.

У вересні Фокстрот, найбільший омніканальний ритейлер електроніки та побутової техніки, запускає сервіс Фоксі Обмін у 67 населених пунктах України. Послуга дозволяє клієнтам здати свій старий смартфон або планшет та використати їх вартість на купівлю будь-яких товарів з асортименту магазину.

На честь 29-річчя компанії та старту продажів Apple iPhone 15 в Україні, у період з 29 вересня до 1 жовтня покупці можуть скористатися спеціальною пропозицією та отримати додаткові 5 000 гривень до оціночної вартості старого пристрою на покупку останніх новинок Apple.

Скористатися сервісом можна просто та швидко наступним чином:

принести старий пристрій у найближчий магазин Фокстрот;

зачекати до 10 хвилин, поки консультант проводить безкоштовну автоматизовану оцінку гаджета;

від вартості покупки відняти визначену діагностикою суму і доплатити різницю карткою чи готівкою.

Кількість пристроїв, які можна здати за програмою Фоксі Обмін необмежена, а сума компенсації може сягати до 99% вартості нового девайсу.

Оціночна вартість залежить від: актуальності моделі та стану гаджету, наявності слідів експлуатації і оригінальної коробки та аксесуарів. Вимоги до пристрою досить прості, він має:

вмикатися,

підключатися до інтернету,

не бути заблокованим чи прив'язаним до облікових записів,

без ознак пошкодження рідиною та виламаних роз'ємів,

стан дисплея має дозволяти провести його діагностику.

Дізнатися повний список моделей, що беруть участь у програмі, а також самостійно розрахувати попередню оціночну вартість можна за допомогою онлайн-калькулятора.

«Фоксі Обмін є важливою складовою цілісного клієнтського досвіду. Програма дозволяє вирішити одразу 2 проблеми: зробити нову техніку більш доступною для користувачів і продовжити життєвий цикл старих гаджетів, тим самим знизивши вплив на довкілля», – говорить Руслан Дорошенко, керівник програми обміну.

Послуга стала доступною завдяки партнерству з міжнародним Trade-in провайдером Breezy. Усі отримані в рамках програми гаджети будуть відновлені відповідно до міжнародних вимог та повернуті на ринок.

Нагадаємо, бренд Фокстрот має аудиторію лояльних клієнтів понад 13,5 млн, налічує 119 сучасних магазинів у 67 обласних і районних центрах України та обслуговує понад 3,2 млн відвідувачів foxtrot.ua щомісяця.