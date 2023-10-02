Фоксі обмін: компенсуйте 99% вартості нових гаджетів та отримуйте додаткові 5 000 грн на Apple Iphone 15

Клієнти мережі можуть компенсувати до 99% вартості нових товарів за рахунок старих смартфонів та планшетів у будь-якому з 119 магазинів.
У вересні Фокстрот, найбільший омніканальний ритейлер електроніки та побутової техніки, запускає сервіс Фоксі Обмін у 67 населених пунктах України. Послуга дозволяє клієнтам здати свій старий смартфон або планшет та використати їх вартість на купівлю будь-яких товарів з асортименту магазину.
На честь 29-річчя компанії та старту продажів Apple iPhone 15 в Україні, у період з 29 вересня до 1 жовтня покупці можуть скористатися спеціальною пропозицією та отримати додаткові 5 000 гривень до оціночної вартості старого пристрою на покупку останніх новинок Apple.
Скористатися сервісом можна просто та швидко наступним чином:
- принести старий пристрій у найближчий магазин Фокстрот;
- зачекати до 10 хвилин, поки консультант проводить безкоштовну автоматизовану оцінку гаджета;
- від вартості покупки відняти визначену діагностикою суму і доплатити різницю карткою чи готівкою.
Кількість пристроїв, які можна здати за програмою Фоксі Обмін необмежена, а сума компенсації може сягати до 99% вартості нового девайсу.
Оціночна вартість залежить від: актуальності моделі та стану гаджету, наявності слідів експлуатації і оригінальної коробки та аксесуарів. Вимоги до пристрою досить прості, він має:
- вмикатися,
- підключатися до інтернету,
- не бути заблокованим чи прив'язаним до облікових записів,
- без ознак пошкодження рідиною та виламаних роз'ємів,
- стан дисплея має дозволяти провести його діагностику.
Дізнатися повний список моделей, що беруть участь у програмі, а також самостійно розрахувати попередню оціночну вартість можна за допомогою онлайн-калькулятора.
«Фоксі Обмін є важливою складовою цілісного клієнтського досвіду. Програма дозволяє вирішити одразу 2 проблеми: зробити нову техніку більш доступною для користувачів і продовжити життєвий цикл старих гаджетів, тим самим знизивши вплив на довкілля», – говорить Руслан Дорошенко, керівник програми обміну.
Послуга стала доступною завдяки партнерству з міжнародним Trade-in провайдером Breezy. Усі отримані в рамках програми гаджети будуть відновлені відповідно до міжнародних вимог та повернуті на ринок.
Нагадаємо, бренд Фокстрот має аудиторію лояльних клієнтів понад 13,5 млн, налічує 119 сучасних магазинів у 67 обласних і районних центрах України та обслуговує понад 3,2 млн відвідувачів foxtrot.ua щомісяця.