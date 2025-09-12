Фонд Андрія Матюхи підтримав інноваційний сервіс для протезування «Є - ПРОТЕЗ»

Реклама

В Україні запрацював цифровий хаб «Є - ПРОТЕЗ» — ресурс, який змінює підхід до реабілітації людей після ампутацій. Це простір, де зібрано все необхідне: від інформації про сучасні протези до адрес фондів, готових надати допомогу.

Ідея народилася ще у 2024 році, коли команда запустила тестовий лендінг та Telegram-бота. Тоді стало очевидно, що запит на такі рішення величезний. Сьогодні «Є - ПРОТЕЗ» готується до наступного кроку — створення застосунку з інтеграцією до державних сервісів і зручними дорожніми картами для користувачів.

Платформа вже працює у форматі онлайн-бази знань. Вона пропонує консультації лікарів, методики реабілітації та юридичні поради. Головною метою організаторів є створення зрозумілого і безпечного шляху від ампутації до встановлення протеза. У найближчих планах охопити близько 5 тисяч людей та допомогти принаймні половині з них пройти увесь процес.

Як Фонд Андрія Матюхи допомагає розвивати «Є - ПРОТЕЗ»

Фонд Андрія Матюхи став благодійником, який підтримав проєкт. Завдяки підтримці команда розширює функціонал, а чат-бот працюватиме на базі штучного інтелекту. Це зробить спілкування з сервісом більш природним і зручним. Розповсюдження чат-бота «Є - ПРОТЕЗ» та інформаційну підтримку проєкту забезпечує Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Організація відповідає за розширення партнерської мережі, комунікацію з громадами та залучення користувачів платформи.

«Ми прагнемо, щоб люди після ампутацій отримували впевненість у майбутньому. «Є - ПРОТЕЗ» — це інструмент, який допоможе тисячам українців знову відчути свободу руху», — наголосив Андрій Матюха.

Хаб не єдина ініціатива, яку підтримує фонд. Організація посприяла передачі хірургічного обладнання для «Охматдиту», допомагає з реабілітацією військових.