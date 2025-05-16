Фонд Андрія Матюхи підтримав хірургів «Охматдиту»: операції з новою системою

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Обладнання призначене для роботи в ургентній хірургії. Його передача відбулася за участі благодійних організацій — Фонду Андрія Матюхи та Good Donations . Вартість системи склала 2,22 млн грн.

З часу її встановлення лікарі вже виконали більше 60 складних оперативних втручань. Про це повідомив завідувач відділення ургентної хірургії Роман Жежера. За його словами, серед пацієнтів — діти з онкологічними захворюваннями, вродженими вадами розвитку та мінно-вибуховими травмами.

Відділення ургентної хірургії «Охматдиту» працює цілодобово й без вихідних, надаючи медичну допомогу дітям з усіх регіонів України. Щороку тут проводять більше ніж 300 оперативних втручань за допомогою цієї сучасної ретракторної системи.

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Система Thompson дозволяє хірургові мати вільні руки та забезпечує чіткий огляд операційного поля. Це дає змогу працювати точніше, а сама процедура стає безпечнішою. Як зазначають у лікарні, це особливо важливо у випадках дитячої хірургії, яка вимагає максимальної точності.

Конструктивні переваги хірургічної системи

Ретракторна система Thompson використовується в кількох напрямах:

абдомінальна хірургія;

торакальна хірургія;

нейрохірургія;

ортопедична хірургія;

онкохірургія.

Конструкція системи допомагає скоротити час проведення операцій. Зменшується навантаження на хірурга та знижується ризик пошкодження тканин. Це особливо актуально під час роботи з пацієнтами, які перебувають у тяжкому стані або потребують термінового втручання.

За словами лікарів, технічна оснащеність такого рівня напряму впливає на якість лікування. Технічні характеристики системи Thompson дозволяють виконувати завдання з високим рівнем точності та мінімальною травматичністю.

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Передача обладнання, яку ініціював Андрій Матюха , стала прикладом цільової підтримки. Обладнання відразу почали використовувати в роботі відділення. Застосування цієї системи стало стандартною практикою в роботі хірургів лікарні.

Інші проєкти

У травні 2025 року за участі фонду відбулося відкриття міжнародної арт-інсталяції ORIGAMI for UKRAINE.

Також було надано фінансову допомогу — 1 млн грн — на підтримку родин загиблих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Підтримка стосувалася сімей, які втратили дітей через обстріл.