Фонд Андрія Матюхи підтримав проєкт з домедичної допомоги для українських енергетиків

Усі отримали сертифікати, що підтверджують готовність діяти в разі небезпеки.

У Києві та області стартувала програма «Захист ремонтників Укренерго» від FAST: Перша допомога і спецпідготовка. Першими її пройшли 34 енергетики. Протягом дня вони навчалися діям, які рятують життя у критичних ситуаціях.

Учасники тренінгу відпрацювали техніку накладання турнікетів, зупинку сильних кровотеч, тампонування поранень. Окремо приділили увагу серцево-легеневій реанімації та перевірці стану свідомості. По завершенні всі отримали сертифікати, що підтверджують готовність діяти в разі небезпеки.

Ініціатива реалізована за підтримки Фонду Андрія Матюхи. У планах провести 75 подібних сесій для ремонтних бригад і технічного персоналу НЕК «Укренерго». До кінця програми знання мають отримати близько 1500 енергетиків.

Новий напрям у роботі Фонду Андрія Матюхи

Необхідність навчання продиктована обставинами. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 30 масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Пошкоджено більше 63 тисяч об’єктів. Загинули щонайменше 160 працівників, з яких 13 втратили життя прямо на робочому місці. Ще понад 300 зазнали серйозних поранень.

«Енергетики роблять свою справу в умовах постійного ризику. Вони першими виходять на відновлення після атак. Наш курс допомагає їм бути готовими врятувати життя колег у найкритичніший момент», – наголосив Андрій Матюха.

Фонд Андрія Матюхи паралельно реалізує й інші проєкти. У 2025 році у співпраці з Good Donations він передав сучасне обладнання для «Охматдиту», а також підтримав встановлення артінсталяції «Origami for Ukraine». Вона спрямована на збір коштів для реабілітації військових.

