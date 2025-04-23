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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Фонд Андрія Матюхи підтримав символічну інсталяцію ORIGAMI for UKRAINE у центрі Києва Актуально

На фасаді Музею історії міста Києва 9 квітня відкрили унікальну мистецьку інсталяцію ORIGAMI for UKRAINE — масштабну композицію з п’яти тисяч металізованих паперових птахів, які стали символом підтримки, надії та єдності.

Фонд Андрія Матюхи підтримав символічну інсталяцію ORIGAMI for UKRAINE у центрі Києва

Автором інсталяції виступив бельгійський дизайнер Шарль Кайсін — митець світового рівня, відомий завдяки співпраці з Hermès, Rolls-Royce, Cartier. Цей артоб’єкт має глибоку соціальну місію: окрім візуального ефекту, він покликаний допомогти зібрати кошти на медичне обладнання для Київського міського центру відновного лікування.

Андрій Матюха: «Підтримка може бути не тільки фінансовою, а й культурною»

Проєкт ORIGAMI for UKRAINE стартував у Брюсселі як благодійна ініціатива для підтримки лікування українських військових. Там інсталяція викликала широкий резонанс і дозволила зібрати близько 50 тисяч євро. Тепер ініціативу продовжено у Києві — за участі дипломатичних місій, громадських організацій та представників влади обох столиць.

До створення інсталяції долучилися й діти з Київського палацу молоді. Це не лише додало проєкту емоційного забарвлення, а й нагадало, що підтримка важлива в усіх її проявах — від великого жесту до маленького символу.

«Навіть найпростіші речі, як от орігамі-птах, можуть нести силу. Цей проєкт об’єднує мистецтво, людяність і добру справу — саме тому Фонд Андрія Матюхи долучився до його реалізації», — зазначили у Фонді.

Андрій Валерійович Матюха: Мистецтво має силу підтримувати

Фонд Андрія Матюхи послідовно підтримує соціальні, культурні та медичні ініціативи. Допомога таким проєктам — це інвестиція в людяність, у міцний зв’язок між партнерами та в нову якість взаєморозуміння між суспільствами.

Андрій Валерійович Матюха, засновник фонду, наголошує, що символічні жести — це частина великої картини допомоги: «Мистецтво може торкнутися сердець і об’єднати людей навколо важливих справ. Саме тому ми підтримали ORIGAMI for UKRAINE».

Інсталяція прикрашатиме фасад музею впродовж 90 днів, нагадуючи киянам і гостям столиці про цінність партнерства. З 2023 року Київ і Брюссель стали містами-побратимами й реалізують разом гуманітарні ініціативи, серед яких — і ця.

У межах попередньої ініціативи Андрій Матюха підтримав Охматдит — лікарня отримала систему Thompson для складних операцій. Завдяки цій сучасній системі хірурги отримали додаткові можливості для проведення високоточних оперативних втручань, що особливо важливо для наймолодших пацієнтів.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
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