Фонд Андрія Матюхи підтримав символічну інсталяцію ORIGAMI for UKRAINE у центрі Києва

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Автором інсталяції виступив бельгійський дизайнер Шарль Кайсін — митець світового рівня, відомий завдяки співпраці з Hermès, Rolls-Royce, Cartier. Цей артоб’єкт має глибоку соціальну місію: окрім візуального ефекту, він покликаний допомогти зібрати кошти на медичне обладнання для Київського міського центру відновного лікування.

Андрій Матюха: «Підтримка може бути не тільки фінансовою, а й культурною»

Проєкт ORIGAMI for UKRAINE стартував у Брюсселі як благодійна ініціатива для підтримки лікування українських військових. Там інсталяція викликала широкий резонанс і дозволила зібрати близько 50 тисяч євро. Тепер ініціативу продовжено у Києві — за участі дипломатичних місій, громадських організацій та представників влади обох столиць.

До створення інсталяції долучилися й діти з Київського палацу молоді. Це не лише додало проєкту емоційного забарвлення, а й нагадало, що підтримка важлива в усіх її проявах — від великого жесту до маленького символу.

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«Навіть найпростіші речі, як от орігамі-птах, можуть нести силу. Цей проєкт об’єднує мистецтво, людяність і добру справу — саме тому Фонд Андрія Матюхи долучився до його реалізації», — зазначили у Фонді.

Андрій Валерійович Матюха: Мистецтво має силу підтримувати

Фонд Андрія Матюхи послідовно підтримує соціальні, культурні та медичні ініціативи. Допомога таким проєктам — це інвестиція в людяність, у міцний зв’язок між партнерами та в нову якість взаєморозуміння між суспільствами.

Андрій Валерійович Матюха , засновник фонду, наголошує, що символічні жести — це частина великої картини допомоги: «Мистецтво може торкнутися сердець і об’єднати людей навколо важливих справ. Саме тому ми підтримали ORIGAMI for UKRAINE».

Інсталяція прикрашатиме фасад музею впродовж 90 днів, нагадуючи киянам і гостям столиці про цінність партнерства. З 2023 року Київ і Брюссель стали містами-побратимами й реалізують разом гуманітарні ініціативи, серед яких — і ця.

У межах попередньої ініціативи Андрій Матюха підтримав Охматдит — лікарня отримала систему Thompson для складних операцій . Завдяки цій сучасній системі хірурги отримали додаткові можливості для проведення високоточних оперативних втручань, що особливо важливо для наймолодших пацієнтів.