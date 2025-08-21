Фонд Андрія Матюхи підтримує безпеку енергетиків

Реклама

Фонд Андрія Матюхи приєднався до проєкту «Захист ремонтників Укренерго». Ініціатива створена для того, щоб навчити бригади базовим навичкам домедичної допомоги. Усього планується 75 тренінгів для персоналу компанії.

Після початку повномасштабної війни енергосистема щодня під вогнем. З 2022 року зафіксовано понад 30 масованих ударів, знищено тисячі об’єктів. За цей час загинули 160 енергетиків, більше 300 отримали поранення. 13 співробітників «Укренерго» загинули під час виконання своїх робочих обов'язків.

Це небезпечна праця, бо вихід на пошкоджені лінії чи підстанції у наш час завжди означає ризик. Вміння надати першу допомогу стало такою ж необхідністю, як і професійна підготовка.

1500 енергетиків отримають знання за підтримки Фонду Андрія Матюхи

Усі учасники програми відпрацюють дії у критичних ситуаціях. Вони начаться тому, як накласти турнікет, зупинити сильну кровотечу, надати реанімаційну допомогу. Після завершення всі отримають сертифікати.

«Енергетики повертають світло навіть тоді, коли здається, що нічого вже не можна відновити. Вони щодня дня ризикують життям, тому я хочу, щоб ці люди мали базові медичні навички. Уміння діяти в перші хвилини після поранення часто вирішує долю. Для мене це питання поваги та відповідальності перед тими, хто тримає країну на енергетичному фронті», — говорить Андрій Матюха.

Фонд Андрія Матюхи працює системно. У 2025 році фонд уже допоміг із закупівлею обладнання для «Охматдиту» та став партнером арт-інсталяції «Origami for Ukraine», яка збирає гроші на відновлення українських військових.