Саме тому Фонд Андрія Матюхи підтримує програму «Захист ремонтників Укренерго» , у межах якої спеціалісти FAST проводять навчання з домедичної допомоги в різних регіонах України.

У жовтні тренінги відбулися й у Києві . Енергетики вчилися діяти у критичні хвилини. Вони опанували навички, які можуть врятувати життя, коли часу на роздуми немає.

Працівники «Укренерго» дізналися як зупиняти кровотечу турнікетом, оцінювати стан пораненої людини, перевертати постраждалого у безпечне положення, тампонувати рани та як проводити серцево-легеневу реанімацію.

«Ці знання додадуть енергетикам впевненості. Саме вона допомагає врятувати своє або життя колег у моменти, коли доводиться працювати після прильотів. Адже ворог нерідко повторно атакує саме ремонтні бригади», — говорить Андрій Матюха.

Від початку повномасштабного вторгнення енергетики опинилися у списку найризикованіших професій. Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі. На сьогодні зруйновано понад 63 тисячі енергетичних об’єктів, загинули щонайменше 160 фахівців. Тринадцятеро з них втратили життя просто під час виконання ремонту на об’єкті. Ще понад три сотні енергетиків отримали поранення.

Програма «Захист ремонтників Укренерго» охопить всю країну. На сьогодні вже проведено більше 30 тренінгів у різних містах України. Знання отримали більше 600 енергетиків. У планах організаторів загалом провести понад 70 тренінгів, де навички домедичної допомоги здобудуть близько 1500 працівників енергетичної галузі.