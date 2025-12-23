Фонд декарбонізації України планує здешевити кредити для прифронтових регіонів

Реклама

«Ми всі відчуваємо на собі наслідки ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Потерпають люди, не можуть стабільно працювати підприємства та бізнес. Тому зараз одне з головних завдань – залучення всіх можливостей для додаткового забезпечення енергією. І один з таких механізмів – це пільгове кредитування програм енергоефективності, яке пропонує Фонд декарбонізації», - зазначила Ганна Замазєєва.

Наразі кредити доступні не лише великим компаніям, але й фізичним особам-підприємцям, ОСББ, житлово-будівельним та обслуговуючим кооперативам. Від 120 тис. грн до 90 млн грн можна взяти на строк до 10 років з пільговою ставкою від 5% до 9% річних. Втім Фонд декарбонізації працює над здешевленням кредитів для прифронтових регіонів.

«Ситуація з енергозабезпеченням там надскладна, тому в планах на 2026 рік зниження відсоткової ставки на кредити для фінансування програм енергоефективності до 3% річних. Це допоможе посилити енергетичну стійкість територій, які межують з лінією фронту», - наголосила голова Держенергоефективності.

Реклама

Вона додала, що Фонд декарбонізації – це унікальна фінансова структура, яка навіть в умовах воєнного стану виконує всі зобов’язання та забезпечує прозоре і стабільне фінансування заходів з енергоефективності.

За словами директора Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг НБУ Володимира Суханова, про успішність діяльності Фонду декарбонізації свідчать фінансові показники.

«Лише за листопад профінансовано заявок на півмільярда гривень, це дійсно вражає. Крім того, цей рік Фонд планує закінчити з прибутком – відмінний результат. І дуже добре, що небанківський фінансовий ринок починає конкурувати з банківським, це може створити великі перспективи для економіки України», - зауважив він.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов наголосив, що успішна діяльність Фонду декарбонізації допоможе Україні залучати більше інвестицій від міжнародних партнерів.

Реклама

«Інвестиції у компанії, які зменшують викиди вуглецю, наші західні партнери розглядають у першу чергу. А це один з інструментів відновлення нашої країни. І чим більше проєктів буде успішно реалізовано Фондом декарбонізації, тим більші перспективи залучення міжнародних інвестицій», - підсумував Магомедов.