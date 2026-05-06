Фонд «МХП-Громаді» очолив Володимир Забела

Про це повідомили в пресслужбі фонду.

Вочевидь, в МХП роблять серйозну ставку на подальше масштабування діяльності фонду, адже керувати однією з найбільших благодійних структур країни доручили корпоративному важковаговику.

У компанії зазначають, що фокус роботи фонду залишається незмінним: підтримка військових, ветеранів та їхніх родин, розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу, а також посилення української культурної та національної ідентичності.

Хто такий Володимир Забела

Про нового керівника Фонду «МХП-Громаді» відомо, що він має вищу юридичну освіту, досвід роботи в європейських та американських компаніях. Свій професійний шлях у МХП розпочав у юридичному департаменті центрального офісу компанії. Згодом супроводжував виробничі процеси в компанії.

До призначення на посаду директора Фонду МХП-Громаді очолював Групу регіонального розвитку в Департаменті корпоративної соціальної відповідальності МХП.

Окремим етапом його кар’єри стала робота у Фонді соціального страхування України, де Забела обіймав посаду заступника директора виконавчої дирекції та виконував обов'язки керівника державної структури.

Зі сторінок Забели в соцмережах відомо, що він постійно відвідує захисників на фронті та опікується різноманітними соціальними проєктами в різних регіонах країни.

Чим відомий фонд «МХП-Громаді»

Фонд «МХП-Громаді» працює вже понад 10 років і сьогодні входить до найбільших благодійних організацій України.

Після початку повномасштабної війни фонд значно розширив напрямки роботи та фактично став одним із найбільших центрів системної підтримки громад, військових і ветеранів.

За даними нефінансового звіту фонду за 2025 рік, організація працює у понад 700 населених пунктах у 13 областях України, реалізовуючи програми підтримки громад, військових, ветеранів та розвитку локальної економіки.

Серед ключових напрямків діяльності:

підтримка військових, ветеранів та їхніх родин;

реабілітація та адаптивний спорт;

розвиток громад;

підтримка локального бізнесу;

гуманітарні та продовольчі програми;

медичні та освітні ініціативи;

культурна дипломатія та збереження української ідентичності.

Лише у 2024 році фонд залучив 1,6 млрд грн благодійної допомоги та втретє поспіль пройшов міжнародний аудит PwC в Україні.

Окремо фонд активно підтримує військових і ветеранів. У межах програми «МХП Поруч» допомогу отримали понад 21 тисяча учасників програм підтримки, а сума виплат сягнула 120 млн грн.

Також фонд реалізує масштабні ветеранські ініціативи — від перекваліфікації та працевлаштування до адаптивного спорту та реабілітації.

У сфері розвитку громад фонд фінансує локальні проєкти, інфраструктурні рішення та підтримує підприємництво. Лише програма «Час діяти, Україно!» охопила 103 проєкти із загальним фінансуванням понад 40 млн грн.

Крім соціальних та гуманітарних проєктів, «МХП-Громаді» активно займається культурною дипломатією. Фонд реалізував міжнародні проєкти «Культура vs Війна» та «Спроможні», які були представлені у десятках країн світу.

