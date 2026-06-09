Фонд «Надія», Валерій Дубіль, Християнський корпус та UNBROKEN створюють нові можливості для реабілітації захисників

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Християнський корпус об’єднує бойові підрозділи ГУР — «Братство», «Стугна», «Реванш», «Традиція і порядок», Рота Ісуса Христа, «Братство дронів», 6 загін спеціального призначення та інші формування. Корпус побудований на принципах відповідальності, братерства та служіння людям, тому його діяльність охоплює не лише виконання бойових завдань, а й підтримку поранених військових, ветеранів та їхніх родин. Головним цивільним партнером корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».

З перших днів повномасштабного вторгнення фонд «Надія» спільно з Валерієм Дубілем системно допомагає українським захисникам. Фонд забезпечує реабілітаційні центри та медичні заклади обладнанням, реалізує програми професійного навчання ветеранів, підтримує ветеранський спорт та участь українських захисників у національних і міжнародних змаганнях. Окремим напрямком стала програма «Скутер для Героя», у межах якої десятки ветеранів з ампутаціями вже отримали адаптивні електроскутери.

«Ми допомагаємо військовим як на передовій — здійснили вже більше 400 місій на фронт, так і на етапі лікування та відновлення. Для нас важливо, щоб захисники отримували найкращу медичну допомогу, сучасну реабілітацію та підтримку. Ми послідовно виконуємо свою головну місію — рятувати життя. Саме тому співпраця з UNBROKEN і Християнським корпусом є важливим кроком для розвитку цього напрямку», — зазначив Валерій Дубіль.

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Важливим партнером у розвитку цього напрямку став Центр UNBROKEN — найбільша в Україні екосистема людяності, створена для допомоги людям, які постраждали внаслідок війни. Вона об’єднує понад 20 напрямків допомоги, серед яких невідкладне лікування, реконструктивна хірургія, протезування, фізична та психологічна реабілітація, соціальна адаптація. Центр входить до складу Першого медичного об’єднання Львова та є одним із найсучасніших реабілітаційних просторів України та Європи.

У межах підписаного меморандуму військовослужбовці підрозділів, які входять до складу Християнського корпусу, зможуть проходити лікування та реабілітацію в центрі UNBROKEN. Також сторони реалізовуватимуть спільні ініціативи, спрямовані на підтримку ветеранів та їхніх родин.

«В основі Християнського корпусу — любов до Бога і любов до ближнього. Для нас це не просто слова, а принципи, за якими ми живемо і служимо. Ми розпочинаємо співпрацю з центром UNBROKEN, щоб долучитися до підтримки тих, хто віддав своє здоров’я за Україну. Для нас це продовження того служіння, на якому побудований Корпус», — зазначив представник Християнського корпусу, командир батальйону «Братство» ГУР МО України Олексій «Боргезе» Середюк.

Керівник Першого медичного об’єднання Львова Олег Самчук наголосив, що ефективна реабілітація військових потребує об’єднання зусиль медичних, громадських та благодійних організацій.

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«Відновлення після важких поранень — це комплексний процес, який виходить далеко за межі медицини. Ми вдячні партнерам, які готові разом із нами створювати нові можливості для українських захисників, допомагаючи їм повернутися до повноцінного життя», — зазначив Олег Самчук.

Підписання меморандуму стало ще одним кроком до створення системи підтримки українських захисників, яка охоплює весь шлях — від виконання бойових завдань до лікування, реабілітації, соціальної адаптації та повернення до активного життя.

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