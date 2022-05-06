Фонд Притули продав картину Марії Примаченко за пів мільйона доларів: що саме куплять за ці гроші ЗСУ

Фонд Притули продав картину Марії Примаченко за пів мільйона доларів: що саме куплять за ці гроші ЗСУ

Картину відомої української художниці Марії Примаченко продали за 500 тис. доларів.

Аукціон влаштував Благодійний фонд Сергія Притули. За виручені кошти придбають 125 бусів для українських військових.

Про це у п’ятницю, 6 травня, повідомив телеведучий та благодійник Сергій Притула на своїй сторінці у Facebook.

"Картина "Квіти виросли коло четвертого блоку" була продана за 500 тисяч доларів. Прецедентний рекорд для українського мистецтва. Ми вже говорили про певний символізм події: росіяни умисно знищили музей Примаченко в Іванкові. А тепер отримуйте "атвєтку", тварі", - написав Притула.

За його словами, виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ.

"125 бусів Volkswagen T5 для переднього краю фронту, які будуть перевозити особовий склад, вантажі, які будуть використовуватись для евакуації, для роботи підрозділів аеророзвідки тощо. Все для того, щоб палити русню і рятувати наших!", - зазначив Притула.

Картину Фонду Сергія Притули подарував колекціонер, тож благодійники вирішили її виставити на аукціон.

"Волонтер-водій штабу Фонду Сергія Притули, а в мирному житті колекціонер Ігор Понамарчук разом з дружиною Дар’єю Добріян подарували Фонду картину з сімейної колекції. Родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ", – повідомив благодійний фонд Сергія Притули.

Придбали цей лот за 500 тисяч доларів двоє людей з-за кордону. За словами Притули, нові власники картини запевнили, що вона залишиться в Україні і її передадуть в один з київських музеїв.

"Давайте ще раз потішимось за те, що ми починаємо дізнаватись і усвідомлювати справжню ціну українського мистецтва. Мистецтва, яке допомагає боронити нашу свободу", - додав Притула.

Нагадаємо, у селищі Іванків, що на Київщині ,27 лютого відбувся запеклий бій, під час якого російські окупанти знищили місцевий історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Деякий час вважалося, що культурна спадщина української художниці згоріла, але з'ясувалося, що її з вогню разом зі своєю дружиною врятував сторож музею.

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